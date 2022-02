Eerste eigen cd voor trompettist Cees Trappenburg

NOORDELOOS/GORINCHEM • Cees Trappenburg, trompettist en dirigent van fanfare Volharding in Noordeloos, presenteerde onlangs zijn eerste eigen cd.

Een groot deel van het werkzame leven van Cees Trappenburg stond en staat in het teken van muziek. Hij werkte als trompettist oa mee aan grote theaterproducties als Miss Saigon, Elisabeth en Saturday Night Fever, speelde met het Metropole-orkest, ging op wereldtour met Armin van Buren en heeft nu een druk bestaan als freelance musicus bij verschillende bands en orkesten. En natuurlijk is hij in de Alblasserwaard vooral bekend als dirigent van fanfare Volharding in Noordeloos.

Maar het vastleggen van de muziek die hij zelf schrijft, daar kwam het eigenlijk nooit van. Terwijl het toch echt een grote wens was van de geboren Noordelozer en inwoner van Gorinchem. “Waarom het zo lang duurde? Simpel: gebrek aan tijd. Ik had het veel te druk met alle projecten waarvoor ik gevraagd werd. En ik heb nooit een eigen ensemble gehad, ben altijd de sideman geweest. Dan heb je een duw in de rug nodig om een stap naar voren te zetten.”

Enthousiast

Die duw in de rug kreeg hij in 2018 van saxofonist Tom Beek. “We hadden een optreden in Spanje en raakten in gesprek hierover”, blikt Trappenburg terug. “Ik vertelde Tom over mijn plannen en hij was onmiddellijk enthousiast. Hij stimuleerde me meteen om er mee aan de slag te gaan. Een goed plan uitwerken, nagaan met welke muzikanten en waar ik de stukken op zou nemen, deadlines stellen; er moest heel wat geregeld worden.”

Ver zoeken voor collega-muzikanten met wie hij de studio in wilde duiken hoefde hij niet. “Veel van de muzikanten met wie ik ben gaan opnemen komen uit de Jazzinvaders, de band waar ik al een aantal jaren van deel uit maak. Met pianist Berthil Busstra ben ik aan de eerste stukken gaan werken en bij drummer/producer Timothy van der Holst ben ik gaan opnemen.”

Demo

Het betekende de start van een traject dat enkele jaren in beslag nam. Een enorm leerzaam, dankbaar maar ook tijdrovend proces, vat Cees Trappenburg het samen. “Na drie maanden had ik twee stukken als demo klaar. Ik moest toen flink doorschakelen, omdat je voor een album minimaal zeven á acht stukken nodig hebt. Maar het motiveerde me iedere keer weer om te ervaren dat de composities groeiden en beter werden. Ik was daarbij natuurlijk afhankelijk van de muzikanten die ik gevraagd heb om mijn muziek in te spelen, stuk voor stuk topmuzikanten.”



Inspiratie voor zijn eigen stukken haalde hij bij uiteenlopende muziekhelden. “Ik heb heel veel geluisterd naar jazzhelden als Miles Davis, Clifford Brown, Clark Terry en Freddie Hubbard. Maar ik ben ook geïnspireerd door fantastische trompettisten als Till Brönner, Eric Vloeimans, Ruud Breuls, Rik Mol, Jan van Duikeren en natuurlijk de helaas onlangs overleden grootheid Ack van Rooyen. Door deze verschillende invloeden is het toch mijn eigen geluid geworden op dit album, wat een soort blauwdruk is van wie ik ben als trompettist. Mijn muziek laat zich niet zo gemakkelijk in een hokje plaatsen. Ik zou het zelf willen omschrijven als instrumentale groovy-, loungy-, latin-, jazz- en fusionpop, maar is denk ik ook filmisch met een fijne jaren zeventig- en tachtigsound. Ik ben supertrots op het resultaat.”

Brazilië

Onlangs vond de officiële release plaats. Cees Trappenburg kijkt er met veel genoegen op terug. “Het is natuurlijk spannend hoe erop gereageerd wordt. Gelukkig kreeg ik van alle kanten positieve reacties. Zelfs uit Engeland en Brazilië, want één van de bassisten die meespeelt op de cd is een Braziliaan. Een groot compliment vond ik dat iemand zei: ‘Je kunt deze cd op een fors volume afdraaien en er echt naar luisteren, maar als achtergrondmuziek doet-ie het ook heel goed. Daar ben ik blij mee, want ik wilde de muziek toegankelijk houden. Het moest dicht bij mezelf blijven, zonder daarbij aan muzikale kwaliteit in te leveren.”

En zijn er al plannen voor een tweede cd? Trappenburg, met een lach: “Eerst ga ik ervan genieten dat deze cd zo goed ontvangen is. Het moet echt nog wel even indalen. En het schrijven van de nummers en het opnemen heeft de afgelopen jaren heel veel tijd gekost, dus aan een vervolg denk ik nog even niet. De komende periode ga ik gewoon weer lekker spelen, daar kijk ik ook erg naar uit.”

Bestellen cd

De cd van Cees Trappenburg is te beluisteren op platforms als Spotify, I-tunes, Apple Music, Tidal, Deezer en Amazon Music. Daarnaast kan ook via www.ceestrappenburg.nl een inschrijfformulier ingevuld worden om de cd te bestellen.