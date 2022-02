Molenlanden: ‘We komen afspraken over woonwagens in Arkel na’

ARKEL • De gemeente Molenlanden komt haar toezeggingen en afspraken met betrekking tot het gereed maken van de woonwagenstandplaatsen in Arkel na. Dat blijkt uit de antwoorden van het gemeentebestuur op vragen die door Doe Mee Molenlanden zijn gesteld.

Het gaat om zes extra standplaatsen van het woonwagenkamp aan de Dorpsweg, grenzend aan het terrein van voetbalvereniging Arkel. De eerste drie standplaatsen zouden in 2021 gerealiseerd worden, maar die termijn is niet gehaald. De heer Van Assendorp heeft hierover namens de (toekomstige) bewoners zijn ongenoegen geuit.

“Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de extra woonwagens, maar helaas neemt dit langer in beslag dan in juli 2020 werd ingeschat”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. Ten opzichte van deze planning is er sprake van een vertraging van circa drie maanden. Het streven is om eind 2022 of begin 2023 de woonwagens gerealiseerd te hebben.

Het is de bedoeling is dat corporatie Kleurrijk Wonen eigenaar wordt van drie standplaatsen, waar zij drie sociale huur woonwagens zal plaatsen.