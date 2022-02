Starthandeling van aanpak ‘t Waardje in Arkel

ARKEL • Arkel moest er zo’n zestien jaar op wachten, maar de opknapbeurt van ‘t Waardje gaat dit voorjaar van start.

Inwoners kunnen er straks terecht voor allerlei activiteiten én om te genieten van de natuur. Betrokken bewoners en partijen onthulden afgelopen week met elkaar het informatiebord, als symbolische start van de werkzaamheden. Deze starten werkelijk in april vanwege de weersomstandigheden.

Aan ‘t Waardje zijn al heel wat uren aan overleggen en het maken van plannen besteed. Totnogtoe zonder enig resultaat; het groene terrein aan de rand van Arkel zit er nog hetzelfde uit als vijftien jaar geleden, toen de aanzet werd gegeven voor de metamorfose.

De aanleiding: een initiatief van ijsclub Keulsche Vaart. Bestuurslid Huig van IJzeren, bestuurslid van Keulsche Vaart: “Dat was het vertrekpunt. Wij hebben hier de landijsbaan, maar die wordt maar eens in de zoveel tijd gebruikt. Het zou veel mooier zijn als we deze plek multifunctioneel kunnen gebruiken.”

Nieuwe invulling

Met dat uitgangspunt ging op een gegeven moment ook het gemeentebestuur aan de slag. Er kwamen ambitieuze plannen op tafel, maar zonder resultaat. Het afgelopen jaar is het proces weer vlot getrokken en zijn de betrokken partijen het eens geworden over een nieuwe invulling.

Daarbij wordt het terrein in de eerste plaats geëgaliseerd. Een gedeelte aan de kant van de sluis wordt verhoogd zodat dit ten allen tijde droog blijft. Eén van de lichtmasten verdwijnt om ruimte te creëren. “Hier komen op waarschijnlijk een ondergrond van kunstgras eenvoudige toestellen te staan, waarmee oefeningen kunnen worden gedaan, en zitelementen”, vertelt projectleider Rudolf Verver.

Buiten sporten

Dat horen Danny Rijnhout van de Arkelse sportschool Barbells & Punches en fysiotherapeut David de Bruijn (die naast een praktijk in Gorinchem ook onderdak vindt bij Barbells & Punches) met genoegen aan. Zij zien een grote meerwaarde in de kans om op ‘t Waardje buiten te kunnen sporten. “Zeker in de coronatijd hebben we gemerkt hoe heerlijk het is om de deur uit te gaan en in de natuur aan de slag te gaan. Het is heel mooi dat we hiermee in het dorp daarvoor de kans krijgen.” Verver vult aan: “De afrit wordt daarnaast aangeplakt, om materialen voor bijvoorbeeld evenementen gemakkelijker te kunnen transporteren.”

Natuurwaarden

Zeker zo belangrijk bij de inrichting van ‘t Waardje zijn de natuurwaarden. Die krijgen een forse duw in de rug. Eén van de betrokkenen bij dit deel van de opknapbeurt is Wilma Abspoel van stichting De Punt, van onder meer de Arkelse natuurtuin en de Wereldwinkel.

“Er komen bloemenweiden en langs de dijk aan de waterkant willen we fruitbomen planten. Dat ziet er mooi uit en inwoners kunnen er vruchten plukken. Een deel van ‘t Waardje aan de rand komt onder water te staan, zodat we een poeltje voor onder meer amfibieën krijgen. Bij de nieuwe beplanting zorgen we voor streekeigen bomen, bloemen en struiken. De uitdaging is wel om het terrein zo in te richten dat de activiteiten niet de natuurwaarden aantasten, dat sporters niet door de bloemen heen gaan rennen.”

Graafwerkzaamheden

Wethouder Johan Quik heeft er alle vertrouwen in dat er na al die jarennu echt stappen gezet gaan worden. “De vergunning is rond. dus als de weersomstandheden het toelaten ga ik ervan uit dat we in april met de werkzaamheden kunnen beginnen. Als gemeentebestuur zijn wij heel blij met dit plan; ‘t Waardje wordt echt een mooi stuk Arkel.”

Last but not least: uiteraard is Dorpsraad Arkel ook bij het maken van de plannen betrokken. Daar is er vooral de blijdschap dat er na al die jaren nu de spade daadwerkelijk de grond in gaat. Jacobus van der Hek: “Wij zijn zeer enthousiast dat dit staat te gebeuren. ‘t Waardje wordt veel toegankelijker voor inwoners van Arkel; om te sporten, voor andere activiteiten en om te genieten van de natuur.”