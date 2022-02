Gemeenteraadsverkiezingen Molenlanden: ‘Stemmen is een voorrecht’

GROOT-AMMERS • In de tweede week van maart presenteert de gemeente Molenlanden een speciale verkiezingskrant, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarin komen enkele Molenlanders aan het woord over waarom zij de gang naar de stembus maken. Eén van hen is Corrie de Kluijver uit Groot-Ammers.

Al jarenlang zet Corrie de Kluijver zich als vrijwilliger in voor zwembad De Dompelaar in haar woonplaats Groot-Ammers. Een voorziening waar ze trots én zuinig op is. Hoe partijen staan tegenover het behoud van zulke voorzieningen is voor haar dan ook één van de belangrijkste criteria bij de keuze op welke partij ze stemt.

“Als je de verkiezingsprogramma’s goed doorleest, merk je dat er forse verschillen zijn. En wat ik ook van groot belang vind: dat de vrijwilligers in de gemeente Molenlanden gewaardeerd worden. Het is een sociaal netwerk waar we niet zonder kunnen.”

Voorrecht

Vanaf het moment dat het wettelijk mocht ging ze trouw iedere keer naar het stemhokje. “Stemmen is een voorrecht, dat werd ons thuis van jongs af aan meegegeven”, blikt ze terug. “Dat is hét moment waarop je kunt laten zien waar je voor staat en welke kant je vindt dat de maatschappij op moet gaan.”

Zelf bracht Corrie dat op haar beurt weer over op haar kinderen. Maar ze signaleert dat dat tegenwoordig meer moeite kost. “Jongeren vinden het lastig om een keuze te maken op welke partij ze moeten stemmen. Zeker bij gemeenteraadsverkiezingen. Jammer, want er zijn zoveel onderwerpen die hen direct raken.”

Ze vervolgt: “De discussie over het vuurwerkverbod, het openbaar vervoer in de streek, woningen voor starters. De kieswijzer die je online in kunt vullen is wat dat betreft een heel goed hulpmiddel. Je kunt dan snel en gemakkelijk erachter komen welke mening elke partij heeft over deze onderwerpen. Verdiep je erin, het is zonde als je stem verloren gaat.”