Drie dames organiseren acties in aanloop naar hun Home Walk

PAPENDRECHT/OUD-ALBLAS • Annemieke Stuij uit Oud-Ablas en Papendrechters Marjo Diephout en Yvonne Ter Meer doen op 25 en 26 juni mee aan de Home Walk voor het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam en organiseren daarvoor verschillende acties.

De teamactie ‘Vrolijk Pasen’ duurt tot 20 maart en ‘Hoteldebottle’ tot 20 juni. Bij de paasactie kunnen zakjes van 200 gram gemengde paaseitjes voor 2,75 euro gekocht worden, waarvan 1 euro gedoneerd wordt via de Homewalk site en bestemd is voor het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

“Leuk om te geven aan het personeel of samen met het personeel deel te nemen aan de actie bij de koffie/thee serveren in plaats van koekjes, bijvoorbeeld in een restaurant of café”, opperen Annemieke, Marjo en Yvonne. Bestellen kan via a.diephout7@gmail.com.

Bestellingen van minimaal 60 zakjes kunnen met hun naam/logo worden vermeld op het shirt dat de dames zullen dragen tijdens de wandeling.

Met de ‘Hoteldebottle’-actie kunnen statiegeldflessen worden gespaard voor het goede doel. “Een hotel in Ridderkerk heeft 106 anderhalve literflessen gedoneerd”, meldt Marjo. “Zo fijn dat zij ons doel een warm hart toedragen.” De dames hopen op veel bedrijven, hotels, restaurants en cafés in Papendrecht en omstreken die statiegeldflessen willen sparen en doneren. Ze komen ze graag ophalen. Mailen kan naar a.diephout7@gmail.com.

De dames hoopten bij de start in oktober vorig jaar op minimaal 7000 euro aan sponsorgeld te verzamelen. Inmiddels staat de teller op 18.000 euro, maar ze gaan graag door voor meer geld voor het goede doel.

Intussen zijn Annemieke, Marjo en Yvonne ook druk met trainen voor de Homewalk. Op 11 maart staat een teamwandeling gepland en op 2 april lopen ze de Valk to Valk wandeling door Dordrecht, Zwijndrecht en Ridderkerk.