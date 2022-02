Taalpunt Molenlanden nu ook in Giessenburg

MOLENLANDEN/GIESSENBURG • Op woensdag 16 februari vond het eerste Taalpunt van 2022 in de gemeente Molenlanden plaats in Giessenburg. Het Taalpunt is een inloopspreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over taal, digitaal en rekenen.

Wie bijvoorbeeld beter Nederlands willen leren, of een moeilijke brief gekregen heeft, of op zoek is naar een goede taalschool, kan geholpen worden bij het Taalpunt. Ook mensen die willen weten hoe je een e-mail moet sturen of met WhatsApp willen videobellen, zijn welkom. Net als mensen die moeite hebben met rekenen.

Aanmelden is niet nodig, maar voor vragen kan men terecht bij taalpuntmolenlanden@debibliotheekaanzet.nl.

De Bibliotheek AanZet startte in september 2021 met het eerste Taalpunt in Molenlanden in de bibliotheek in Groot-Ammers. Vanaf 2022 zijn er in Molenlanden maar liefst 3 Taalpunten per maand. Deze vinden plaats op de eerste dinsdag van de maand (10:00-12:00 uur) in Groot-Ammers (vanaf 5 april), de tweede donderdag van de maand (14:00-16:00 uur) in Nieuw-Lekkerland en de derde woensdag van de maand (14:30-16:30 uur) in Giessenburg.

Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl.