Groente en fruit: in de koelkast of niet?

Wist je dat je lang niet alle groente en fruit in de koelkast hoeft te bewaren? Sterker nog: de kwaliteit van sommige producten gaat juist sneller achteruit in de koelkast. In principe vertelt de verpakking je of je producten gekoeld, dat wil zeggen in de koelkast, moet bewaren.

Je kunt het jezelf nog makkelijker maken. Producten die in de supermarkt in het koelvak liggen, bewaar je normaal gesproken ook thuis in de koelkast. Veel groenten en fruit hoeven dus niet in de koelkast. Toch doen we dit massaal. Baat het niet, dan schaadt het niet, toch?

Voedselveiligheid voorop

Voor de voedselveiligheid is het belangrijk voedingsproducten op de juiste temperatuur te bewaren. En je doet dit ook om voedselverspilling te voorkomen. Producten bederven niet alleen sneller wanneer ze te warm worden bewaard. Ook producten die te koel of vochtig bewaard worden blijven minder lang vers. Zo zijn groente en fruit in Nederland verantwoordelijk voor ruim 40% van de totale voedselverspilling.

Hygiëne is ook belangrijk

Een gezond klimaat is ook belangrijk voor de houdbaarheid van je fruit en groenten. Voor een gezond klimaat in je koelkast is het verder belangrijk deze hygiënisch schoon te houden. Het is raadzaam je koelkast driemaandelijks schoon te maken. Dat is niet alleen voor de voedselveiligheid, een schone koelkast verbruikt ook nog eens minder stroom. En hoe beter je de koelkast onderhoudt, hoe langer die het volhoudt. Zo hoef je voorlopig geen nieuwe koelkast te kopen. Vergeet bij het schoonmaken het condensbakje en de rubbers niet.

‘Stevig’ fruit buiten de koelkast

In het algemeen geldt dat je harde groenten en stevig fruit gerust buiten de koelkast kunt bewaren. Net als exotisch fruit, uit warme landen. Courgettes, komkommers, bananen en sinaasappels zijn enkele voorbeelden van groenten en fruit die niet in de koelkast hoeven. Je kunt deze ‘gewoon’ koel bewaren. Bijvoorbeeld in je kelder of gangkast, bij een temperatuur van 12-15 °C. Appels en bananen zijn sprekende voorbeelden van fruit dat in de koelkast veel sneller achteruitgaat in kwaliteit dan erbuiten.

Zacht fruit kun je beter wel in de koelkast bewaren. Denk hierbij aan aardbeien, bessen, bramen, frambozen en kersen. Bewaar deze in de groentelade, waar het minder koud en vochtig is dan in de rest van je koelkast.

Eieren: in de koelkast of niet?

Eieren staan in de supermarkt buiten het koelvak. Waarom? Als je ze vanuit het koelvak mee naar huis zou nemen, treedt er door het temperatuurverschil condensvorming op. Schadelijke bacteriën als salmonella groeien dan sneller. Thuis kun je ze beter wel in de koelkast bewaren. Kleine ziektemakers krijgen dan minder kans en de eieren blijven langer vers. Laat eieren die je thuis uit de koelkast gehaald hebt dus niet te lang erbuiten staan.

Ideale temperatuur koelkast

Maar wat is nu de ideale temperatuur voor je koelkast? Bijna 1 op de 5 koelkasten in Nederland is ingesteld op 7 °C of hoger. Bij die temperatuur ontwikkelt listeria zich maar liefst twee keer zo snel als bij 4 °C, wat de ideale koelkasttemperatuur is. Vooral vlees en vis zijn bij deze temperatuur het langst veilig houdbaar. Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens heeft de koelkast warmer afgesteld dan deze optimale temperatuur.

De belangrijkste tips op een rijtje

Noteer de belangrijkste tips, zodat je bespaart op je stroomrekening, voedselverspilling voorkomt en je zo lang mogelijk met je koelkast doet:

Producten die in de supermarkt gekoeld worden, doe je thuis in de koelkast;

• Hard fruit/groenten buiten de koelkast, zacht fruit/groenten in de koelkast;

• Eieren thuis in de koelkast bewaren;

• Zet de temperatuur op maximaal 4 °C;

• Maak je koelkast regelmatig schoon.