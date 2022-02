B&W Molenlanden: ‘Woningsplitsing kan bijdrage aan oplossen woningnood’

MOLENLANDEN • Het splitsen van woningen naar meerdere wooneenheden kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood. Dat stelt het college van Molenlanden naar aanleiding van vragen die de ChristenUnie daarover stelde.

“In de Woonvisie is dan ook opgenomen dat we de mogelijkheid bieden om woningen tijdelijk (voor een periode van maximaal tien jaar) te splitsen. Op die manier wordt het mogelijk dat bijvoorbeeld jongeren in een bijgebouw van de hoofdwoning kunnen wonen”, aldus B&W van Molenlanden.

Splitsing van monumentale panden is met een binnenplanse afwijking onder in het bestemmingsplan opgenomen voorwaarden toegestaan. Bij het permanent splitsen van reguliere woningen (buiten het bestaand stads- en dorpsgebied) is het noodzakelijk dat een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt, omdat een woning toegevoegd wordt.

De gemeente moet het antwoord schuldig blijven op de vraag of het splitsen van woningen per saldo leidt tot meer woningen. “De provincie kijkt daarvoor naar het totaal aantal woningen dat toegevoegd wordt per jaar, inclusief splitsingen”, stelt B&W van Molenlanden.