Waarom kleine bedrijven ook een ICT partner nodig hebben

Als jouw kleine onderneming werkt met verschillende digitale platforms en doet aan online business, dan is het heel waarschijnlijk dat een ICT partner je daarbij kunt helpen.

Een ICT partner kan niet alleen zorgen voor de cyberveiligheid van jouw online handel, maar zorgt ook voor meer productiviteit binnen jouw onderneming. Ben je benieuwd hoe? We leggen het je hier uit.

Verbeter de prestaties van je bedrijf door de prestaties van jouw werknemers te verbeteren

Digitale platforms zijn constant onderhevig aan verandering en ze kunnen als het ware gezien worden als instrumenten om werknemers te helpen hun werk beter te doen. Workflows kunnen worden verbeterd als hardware, software, netwerken, websites en telefoonsystemen goed geïntegreerd zijn en een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid waarborgen. Een ICT partner die hiervan goed op de hoogte is, zoals ICT bedrijf CT-Groep, zal jouw digitale platforms kunnen overzien en in staat zijn om waardevolle aanpassingen te implementeren.

Verminder het veiligheidsrisico

Uitval van technologische veiligheid kan een aanzienlijk risico vormen voor jouw bedrijf. Het omarmen van een ICT partner die je kunt vertrouwen kan ervoor zorgen dat ransomware en andere kwaadaardige incidenten de kop in worden gedrukt. Hoewel het prima is dat je dit zelf doet voor jouw persoonlijke laptop, is het een andere zaak als je jouw hele onderneming moet voorzien van veilige werkstations, cyberbeveiligingsoplossingen en interactieve gegevensopslag.

Een adviesrelatie met een ICT partner

Iedereen kan naar een webshop of een grootwarenhuis gaan en een laptop kopen. Het moment dat je op Google zoekt naar “beste zakelijke laptops”, vind je in minder dan een seconde miljoenen resultaten! Zodra je een lijst hebt, kun je verder zoeken, recensies lezen en prijzen vergelijken tot de tijd om is om er zeker van te zijn dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Hebben we het echter over het coördineren van de aankoop van geavanceerde bedrijfsapparatuur en -netwerken, dan kan dit een stuk ingewikkelder zijn als je geen ervaring hebt.

De juiste ICT partner levert apparatuur als onderdeel van een adviesrelatie. Zij willen je voorzien van de beste apparatuur voor jouw specifieke behoeften en budget. Een ICT partner zal je niet dwingen om te krachtige apparatuur of netwerken te kopen die je helemaal niet nodig hebt, noch zal hij je iets proberen te verkopen dat ondermaats presteert en jouw bedrijf uiteindelijk geen voordeel zal opleveren.

Ontdek nieuwe technische oplossingen

Het technologielandschap verandert snel. Heb jij eigenlijk wel de tijd om in jouw bedrijf te investeren en voortdurend technologie te onderzoeken? Een ICT partner kan jouw bedrijf technologisch relevant houden en je helpen nieuwe ICT-oplossingen te ontdekken. Nog belangrijker is dat een ICT partner kan helpen bij het navigeren door technologische trends en ervoor kan zorgen dat nieuwe aankopen relevant zijn voor jouw bedrijf op de lange termijn.