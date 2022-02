Redenen om je eigen huis te verkopen en terug te huren

Het verkopen en terughuren van een woning is voor een groep huiseigenaren een interessante constructie. In dit artikel leggen we uit waarom dit voor jou het geval kan zijn.

Voor een volledig overzicht van alle voor- en nadelen verwijzen we je door naar deze bron.

Twee veelvoorkomende situaties om je huis te verkopen en terug te huren

Er zijn redenen om je huis te verkopen en er toch in te blijven wonen door middel van een huurcontract. Over het algemeen zien we twee voorname oorzaken.

Je bent in het bezit van een woning met veel overwaarde maar beschikt over weinig liquide middelen. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je pensioen lager uitvalt dan je salaris. Een andere reden is een nieuwe baan met een lager inkomen. Door je huis te verkopen komt er een groot bedrag vrij en leef je comfortabeler.

De tweede reden heeft te maken met overwaarde van het huis. De huizenprijzen in Nederland zijn uitzonderlijk snel gestegen en de groei zet nog steeds door. Wellicht kun je de overwaarde van je woning beter gebruiken. Het voorspellen van een daling van de woningmarkt is ook een optie. Hoewel dat in Nederland nu en in de nabije toekomst niet aan de orde is.

Welke voordelen heeft het verkopen van mijn woning?

Uit de alinea hierboven zijn een aantal voordelen al naar voren gekomen. Die zijn met name van financiële aard. Maar het verkopen van een woning heeft nog meer pluspunten.

• Je hebt minder verantwoordelijkheid wanneer het aankomt op het onderhouden van het huis.

• Je zit minder vast aan een woning en bent in staat om sneller te verhuizen.

• Een aantal belastingen vallen weg.

Zitten er nadelen verbonden aan deze constructie?

Helaas heeft het verkopen en terughuren van je woning een aantal nadelen. Overweeg deze altijd voordat je een besluit neemt.

• Je betaalt belasting wanneer je eigen vermogen hoger is dan €50.000,-. Kijk op de belastingdienst voor een compleet en actueel overzicht van de vermogensbelasting.

• De huur van een woning valt meestal hoger uit dan de hypotheeklasten.

• Voor uitkeringsgerechtigden heeft het verkopen van een woning en het in bezit krijgen van een groot vermogen mogelijk gevolgen.

Denk dus goed na voor je de beslissing neemt om je eigen woning te verkopen. Het is daarnaast vrijwel onmogelijk om het huis op een later moment terug te kopen wanneer je er spijt van hebt.