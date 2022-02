Cursusaanbod Hart voor de Waard

REGIO • In maart starten er twee cursussen voor mensen die willen investeren in hun relatie en/of gezin. De eerste cursus is speciaal voor stellen: de Marriage Course. De tweede is voor ouders van tieners: de Parenting Teenagers Course.

De Marriage Course biedt stellen de mogelijkheid om in elkaar te investeren. Elke avond start met een diner voor twee. In een gezellige sfeer met voldoende privacy is er echt tijd voor elkaar. Aan de hand van de opdrachten bespreek je als stel (dus niet met de groep) verschillende onderwerpen. De cursus bestaat uit zeven vrijdagavonden: 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 20 mei, 3 en 17 juni. De avonden starten om 19:00 uur en vinden plaats in Goudriaan. Deelname kost 200 euro per stel en inwoners uit Molenlanden krijgen 25 euro korting. Voor meer informatie: www.hartvoordewaard.nl/marriagecourse.

De Parenting Teenagers Course biedt ouders de mogelijkheid om in hun gezin te investeren. Er is aandacht voor de lange termijn visie, hoe je je liefde kunt tonen aan je tiener, het stellen van grenzen, en het groeien in verantwoordelijkheid. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met elkaar en doe je opdrachten. Hierbij zullen de cursusleiders ook hun eigen ervaringen delen. De cursus bestaat uit vijf woensdagavonden: 16 en 30 maart, 13 april, 11 en 25 mei. De avonden starten om 20:00 uur en vinden plaats in Oud-Alblas. Deelname kost 25 euro per persoon of 35 euro per stel. Inwoners uit Molenlanden betalen 20 euro per persoon of 30 euro per stel. Voor meer informatie: www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse.