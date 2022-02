3 tips voor de juiste keuze grind of split

Wanneer je overweegt om grind split voor je tuin te gaan gebruiken, bedenk dan eerst waarvoor je het exact gaat gebruiken.

Gebruik je het gesteente voor een oprit of pad, of gebruik je het als een duurzame bodembedekking tegen onkruidgroei?

1. De toepassing

Niet alle grind- en splitsoorten kunnen worden gebruikt voor een oprit, sommige steensoorten zijn te zacht en broos en zullen breken wanneer erop wordt gereden of gelopen. Lava, maar ook Yellow Sun gesteente is hiervan een voorbeeld. Dit zachte gesteente kan nog wel voor een looppad, maar niet op een oprit.

Bij het kiezen van een grind of split voor een oprit is het dus allereerst belangrijk dat het gesteente hard genoeg is. Ook het formaat is van belang. Hoe groter het gesteente, hoe moeilijk het stabiliseert en hoe minder prettig het te belopen is. Split is nog net wat meer geschikt voor een oprit dan grind. Doordat split hoekig is, zet het zich beter en beweegt het dus minder dan ronde grindsoorten.

Daarnaast is grind en split verkrijgbaar in vele verschillende kleuren en formaten. Stem de kleur af op de rest van de tuin- en stijlplannen.

2. De juiste maatvoering

De meest populaire maten die beschikbaar zijn in split en grind zijn 8mm tot 16mm en 16 tot 32mm. De maatvoering van 8-16mm wordt vaker gebruikt op paden en oprit en zijn ideaal om op te lopen. Groter gesteente wordt meestal gebruikt als sierstenen in borders of op plekken waar niet wordt gelopen.

3. Functioneel of decoratief

Ieder soort grind of split kan worden toegepast als decoratieve bodembedekking. De voordelen van het gebruik van een grind als bodembedekking is dat ze inert zijn. Dat wil zeggen dat ze de grond op geen enkele manier zullen veranderen. Ze gaan lang mee, omdat ze niet afbreken zoals organische bodembedekking en ze geven je het voordeel dat het waterverlies uit de grond door verdamping stopt, zoals andere bodembedekking kan doen.

Als je grind in een natuurlijke waterpartij nodig hebt, kun je het beste rivierkiezelstenen gebruiken die verkrijgbaar zijn in verschillende maten van 10 mm tot 150 mm, omdat deze de waterkwaliteit niet zullen veranderen. Het kan zijn dat ze vooraf moeten worden gewassen om stof te verwijderen van transport en hantering.

Voordelen van grind als duurzaam alternatief

Door te werken met een halfverharding zoals grind, werk je tevens mee aan de natuurlijke afvoer van regenwater. Hemelwater kan zo wegvloeien in de natuurlijke onderlaag, waardoor het rioolsysteem minder (onnodig) wordt belast. Een mooi extra voordeel.