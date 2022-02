Waterschap legt voorkeur voor volgorde dijkversterking ter inzage

REGIO • Waterschap Rivierenland gaat beginnen aan de versterking van de Lekdijk tussen Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen en wil beginnen op die locaties waar versterking van de dijk het hardst nodig is. Het gaat om in totaal ongeveer 10 km, verdeeld over elf stukjes in het totale gebied dat versterkt moet worden. Het waterschap wil graag weten of de goede afwegingen zijn gemaakt.

Het waterschap heeft een concept voorkeursalternatief (globaal dijkontwerp) per dijkzone opgesteld. Hoe tot een voorkeursalternatief is gekomen, staat omschreven in de concept Nota Voorkeursalternatief (VKA) en bijbehorende concept Milieueffectrapportage (MER). Beide documenten zijn te downloaden van 14 februari tot en met 27 maart 2022 via de website: wsrl.nl/safe. Tevens zijn de documenten fysiek in te zien op de gemeentehuizen van Vijfheerenlanden en Molenlanden.

Het waterschap wil graag weten of de goede afwegingen zijn gemaakt. Een inspraakreactie geven kan tot uiterlijk 27 maart 2022. Daarnaast is het waterschap nog in overleg met betrokken gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat over de dijkversterking SAFE. Dit kan nog leiden tot aanpassingen van het concept voorkeursalternatief. Na de inspraakperiode wordt samen met alle betrokken overheden, een reactienota opgesteld en zo nodig wordt de concept nota VKA en de concept MER aangepast.

Digitale bijeenkomsten

Het waterschap organiseert op donderdagavond 17 februari en dinsdagavond 22 februari digitale bijeenkomsten om de concept nota VKA en concept MER toe te kunnen lichten. Tevens is het waterschap op verschillende momenten in het gebied om individuele tafelgesprekken te kunnen hebben met dijkbewoners. Direct betrokken eigenaren en/of bewoners zijn per brief uitgenodigd hiervoor.

Voor meer informatie over de bijeenkomsten en documenten: www.wsrl.nl/safe.