Weer eerste prijs voor ThuisinBouwen als Beste Bouwer van Nederland

MEERKERK • De ThuisinBouwen groep uit Meerkerk heeft vorige week voor de vierde keer de eerste prijs in ontvangst mogen nemen als Beste Bouwer van Nederland.

In de categorie 50 of meer reviews ontving ThuisinBouwen | Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling, net als vorig jaar, gemiddeld de hoogste beoordelingen van consumenten. Het cijfer dat ThuisinBouwen uiteindelijk kreeg, was een 9,1.

“Het is niet de eerste keer dat we de prijs winnen, maar het blijft toch iedere keer een verrassing om genomineerd te worden en uiteindelijk zelfs te winnen. Dat doen we met al onze medewerkers en daar zijn we ontzettend trots op”, vertelt Jan de Bruijn van ThuisinBouwen | Bot & van der Ham Bouw & Ontwikkeling B.V.

Hij vervolgt: “ThuisinBouwen staat voor samenwerken en samen bouwen. Dat is de kracht van ons bedrijf en daar speelt communicatie een cruciale rol in.”

“Met ThuisinBouwen doen we er alles aan om de klant volledig te ontzorgen. We zijn altijd bereikbaar, houden hen op de hoogte en zijn duidelijk over verwachtingen. We zorgen ervoor dat de klant zich serieus genomen en gehoord voelt. Bovendien wordt iedere review intern besproken, zo vieren wij de successen en leren we van de minder goede beoordelingen.”

“De collega’s op de bouwplaats zijn onze ogen en oren. Daar hechten we veel waarde aan. Op die manier kunnen we het complete proces, van ontwerp tot oplevering, optimaal monitoren op klantbeleving en kwaliteit. En dat zie je terug in onze cijfers op bouwnu.nl.”

