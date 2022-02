Vriendschappelijke ondersteuning bij opvoeding bij Home-Start Molenlanden

MOLENLANDEN • Home-Start Molenlanden biedt aan ouders in Molenlanden die moeilijkheden ervaren bij het opvoeden de mogelijkheid om op vriendschappelijke basis ondersteuning te geven.

Home-Start Molenlanden maakt deel uit van Kansrijke Start, en is er voor ouders die het nét wel of nét niet redden. “Opvoeden is niet makkelijk en het kan je een onzeker gevoel geven”, zo redeneert Home-Start. “Je vraagt je af of je het wel goed doet, en hoe een ander het aanpakt.”

Vrijwilligers van Home-Start bieden een luisterend oor, een helpende hand en hebben ervaring met opvoeden. “Je vragen en twijfels worden herkend, en je geeft zelf aan waar je behoefte aan hebt.

Wil je samen iets ondernemen waar je nu niet aan toekomt of wil je van gedachten wisselen in het vertrouwen dat het niet doorverteld wordt?”, dat is mogelijk bij Home-Start.

Home-Start Molenlanden biedt vriendschappelijke ondersteuning voor een paar maanden of maximaal een jaar, elke week een dagdeel. De ondersteuning is gratis.

De ondersteuning is bedoeld voor ouders die in verwachting zijn hun eerste kindje of kinderen hebben tussen de nul en achttien jaar. Voor meer informatie of aanmelding: coördinator Anja de Kok via 06-30565381 of a.dekok@humanitas.nl.