Eigendommen SGP Molenlanden vernield en gestolen; partij doet aangifte

MOLENLANDEN • In het weekend van 12 en 13 februari zijn er een aantal eigendommen van SGP Molenlanden vernield en gestolen. Onbekenden sneden de spandoeken kapot, braken een vlaggenstok af en namen de spandoeken en vlag mee. SGP Molenlanden heeft aangifte gedaan van deze actie.

Tijdens de campagne staan er op verschillende plekken in de gemeente Molenlanden borden om mensen te wijzen op de verkiezingen en de SGP. Deze staan op eigen, particulier terrein. Het bestuur van SGP Molenlanden doet aangifte om te voorkomen dat het nogmaals gaat gebeuren.

Secretaris Jan Simons: “Ons campagneteam werkt hard om de boodschap van de SGP naar voren te brengen. Dan is het enorm jammer dat onze spullen doelbewust kapot gemaakt worden. Dat kan en mag niet. Ook als het een grap is, je blijft van andermans spullen af.”

Namens het campagneteam reageert campagneleider Bart Vlot: “Het is frustrerend dat mensen niet van onze spullen af kunnen blijven. Het is lastig te zeggen of dit een actie is van mensen die het niet met ons eens zijn, of een slechte grap. Hoe dan ook, dit gaat veel te ver. Er zijn doelbewust dingen kapot gemaakt. We moeten daarvoor kosten maken om het te herstellen. En daar balen we van. Als mensen graag met ons in gesprek willen over onze standpunten, kunnen ze altijd contact opnemen. Maar niet via deze manier.”