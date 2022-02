Plantenverkoop van Createam voor Prinses Maxima Centrum

REGIO • Het Createam van het Inspire2LiveChoir verkoopt planten voor het goede doel: het Prinses Maxima Centrum. Bestellingen van de Callalicsious kunnen nog gedaan worden tot 26 februari.

Het Createam (Crea, actief tegen kanker) maakt deel uit van het Inspire2LiveChoir, het koor dat uitsluitend zingt voor projecten van de kankerbestrijding. Dit Createam zorgt er met allerlei acties geheel belangeloos voor dat de cheques voor de goede doelen telkens met een mooi bedrag worden aangevuld. Het goede doel van dit jaar is het Prinses Maxima Centrum, voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen.

Het Createam is ervan overtuigd dat vele huiskamers opgefleurd gaan worden met de Callalicsious, een bijzondere kamerplant in de kleuren wit, geel en lila in een beker, emaillen pot of stenen pot met houten ei. De hoogte van de plant is ongeveer 50 cm en kosten respectievelijk € 6,95, € 7,95 en € 8,95. Te bestellen via crea.actieftegenkanker.adrie@outlook.com (voor 26 februari). De planten zijn leverbaar in de tweede week van maart.