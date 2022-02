Goed gesprek en meer informatie nodig na beslissing over De Hoeken in Hoornaar

HOORNAAR • Ook na twee uur vergaderen is nog niet het laatste woord gezegd over het gebied De Hoeken in Hoornaar. De politiek van Molenlanden heeft besloten om na de commissievergadering van afgelopen dinsdag nog een keer in gesprek te gaan met Arie de Leeuw en initiatiefgroep Binnenstebuiten (IBB).

Ook krijgt de gemeenteraad nog informatie over achterliggende kaders en uitgangspunten van het principebesluit dat het Molenlandse gemeentebestuur in december 2021 deelde met de gemeenteraad. Dat besluit betekende een streep door de plannen van Arie de Leeuw om woningen te bouwen in gebied De Hoeken. Wel biedt het college in het besluit de mogelijkheid om er net buiten in totaal zes huizen te realiseren.

Wat is natuur?

In de commissievergadering kwamen ook Arie de Leeuw en IBB aan het woord. Joop Hartog van IBB vindt dat het principebesluit scherper verwoord moet worden, zo moet onder andere de natuur gedefinieerd worden en vinden zij het verwonderlijk dat in het besluit woningbouw wordt ingezet om het behoud van De Hoeken te bekostigen, terwijl dit ook uit subsidies wordt betaald.

Arie de Leeuw is niet enthousiast om van De Hoeken een natuur-2000 gebied te maken of een eventuele NNN-status (Natuur Netwerk Nederland) toe te kennen, omdat het volgens hem niet wenselijk is als hij (en de gemeente) de regie kwijtraakt over het gebied. Maar hij is het wel met Hartog eens dat er goede afspraken vast gelegd moet worden, zodat “je, ook bij een verkoop, tot in lengte van jaren grip houdt op de grond”.

Afronding

De VVD en Doe Mee zien het principebesluit als afronding van het hoofdstuk ‘De Hoeken’, Bert Snoek: “Laat het huidige groen (natuur, red.) groen blijven en zet dat extra rood (woningbouw, red.) tussen de plaatsen waar nu ook al rood staat.”

Volgens de VVD ligt de bal voor verdere ontwikkeling na dit principebesluit verder bij initiatiefnemer De Leeuw. Het CDA troept daarentegen de wethouder op om met alle partijen te kijken hoe verder te gaan in de ontwikkeling van de Hoeken. Progressief Molenlanden sluit zich hierbij aan, en ziet daarvoor een basis in de passie die alle partijen hebben voor het gebied De Hoeken.

Knarrenhof

Met het principebesluit gaat er een streep door een knarrenhof in De Hoeken. In een knarrenhof zouden betaalbare woningen voor starters en senioren gebouwd gaan worden. Er is behoefte aan zoiets in Hoornaar. Waar die in Hoornaar wel moet komen, is nog onduidelijk. Progressief Molenlanden beraadt zich daarom of zij in de gemeenteraadsvergadering van 22 februari een motie in dienen om hier duidelijkheid over te krijgen.

“We zijn bezig om te kijken hoe we deze locatie (gemeentekantoor Hoornaar, redactie) kunnen ontwikkelingen”, reageert wethouder Arco Bikker op de vraag van Verschoor over duidelijkheid. “Eigenlijk wilt u garantie van de uitkomst van het onderzoek. Dat is lastig op voorhand aan te geven.”

De VVD ziet de uitkomst hoopvol tegemoet: “Laten we stoppen het fenomeen knarrenhof om iedere vrije ruimte vol te bouwen. Ook Hoornaar krijgt echt een knarrenhof. Die komt alleen niet op De Hoeken, die komt gewoon hier op de Groeneweg, waar deze vergadering plaatsvindt.”