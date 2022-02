Raad Molenlanden positief over uitbreiding velden VVAC en vv Groot-Ammers

MOLENLANDEN • Alle Molenlandse raadsleden zijn het erover eens: sporten is belangrijk, de groei van voetbalclubs is fijn en het geld voor uitbreiding van velden bij VVAC in Ottoland en vv Groot-Ammers moet er komen. Ze stellen daarvoor 2,2 miljoen euro beschikbaar.

Officieel wordt het besluit genomen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 februari, maar tijdens de commissievergadering op donderdag 10 februari werd al duidelijk dat iedereen voor is.

Kunstgrasvelden

Bij VVAC in Ottoland wordt een natuurgras wedstrijdveld omgebouwd tot kunstgrasveld en wordt een extra pupillenkunstgrasveld aangelegd. Bij vv Groot-Ammers wordt een natuurgras trainingsveld omgebouwd en uitgebreid tot een kunstgrasveld. Als gevolg daarvan moeten jeu de boules banen worden verplaatst.

Velden overbelast

De beide clubs hebben bij de gemeente een verzoek tot uitbreiding ingediend omdat met name het aantal jeugdleden flink is gegroeid. Hierdoor kunnen vaak niet alle trainingen en wedstrijden doorgaan, tot teleurstelling en frustratie voor leden en bestuur. Het gevolg is dat velden overbelast worden.

Leefbaarheid

Wilma de Moel (Doe Mee): “De voetbalclubs zijn dragers van de leefbaarheid in de polder. Er komen mensen van binnen en buiten de kerk bij elkaar, er worden vriendschappen geboren.” Ze erkende: “Die 2,2 miljoen, da’s echt veel geld. Maar een deel komt terug via de huur en er is straks minder onderhoud door de aanleg van kunstgras.”

Rubberkorrels

Herman van de Water (CDA) is ook heel blij met het groeiende aantal jeugdige sporters, maar vraagt zich wel af of er voor de rubberkorrels onder het gras geen duurzaam alternatief is. “En kunnen we de kantplanken die vanaf dit jaar verplicht zijn niet bij alle verenigingen tegelijk laten aanleggen, om kosten te besparen?”

Niet aangetoond

Wethouder Bram Visser: “Er is onderzocht in welke mate die rubberkorrels kankerverwekkend zouden zijn, maar dat is nog niet aangetoond. Het is nog steeds toegestaan. De financiën hebben een rol gespeeld om voor rubberkorrels te kiezen. Ook ik moest wel even slikken van het bedrag. Of het plaatsen van kantplanken mogelijk is in combinatie met andere verenigingen, dat wil ik uitzoeken. Ik kom daar schriftelijk op terug.”

Brief aan omwonenden

Ook de SGP vindt het belangrijk dat de jeugd blijft bewegen. Maar Wietse Blok heeft twijfels over de manier waarop omwonenden zijn betrokken en geïnformeerd. “Er is een brief gestuurd naar omwonenden, om de verplaatsing toe te lichten. Ik lees dat er mogelijk reacties komen. Heeft de wethouder signalen ontvangen waaruit blijkt dat omwonenden bezwaren hebben tegen de aanpassingen en de verplaatsing van de jeu de boules baan? We hadden graag gezien dat er al contact met omwonenden was geweest.”

Vaag

Bram Visser: “De brief is een week geleden verstuurd. Over verplaatsing van de jeu de boules zijn absoluut geen negatieve signalen.” Blok: “We zijn al lange tijd met dit plan bezig. Het had fijn geweest als we hadden kunnen zeggen: de omgeving is akkoord. Dat blijft nu vaag, jammer. Het zou een van de belangrijkste struikelblokken kunnen zijn, dit had het college iets serieuzer mogen nemen.” Visser: “Ik ben het met u eens dat het beter had gekund.”

De wethouder beloofde dat hij eventuele reacties die van invloed kunnen zijn op de besluitvorming zal delen met de raad.