Verkiezingsdebat met discussie over referendum, rondweg Ammers en toeristenbelasting

MOLENLANDEN • De VVD pleitte donderdagavond tijdens het verkiezingsdebat Molenlanden op Radio Rijnmond voor afschaffing van de toeristenbelasting, JezusLeeft pleitte vóór een referendum en het CDA vindt de aanleg van een rondweg bij Groot-Ammers te duur.

Andere zaken waren bekend of voorspelbaar: de VVD wil geen windmolens, JezusLeeft hamert op Bijbelse principes, de SGP is vóór de zondagsrust en alle partijen willen iets doen aan de woningnood. Onder leiding van presentator Ruud de Boer en side kick Rick den Besten van Het Kontakt kruisten de lijsttrekkers de degens.

Referendum zondagsrust

Toerisme kwam aan de orde naar aanleiding van de stelling: ‘De toerist is op zondag niet welkom in Molenlanden.’ Van der Spek: “Wij vinden het belangrijk dat burgers zelf mogen kiezen. Daarom vinden we het belangrijk dat er een referendum komt, dat mensen zich zelf mogen uitspreken, bijvoorbeeld over de zondagsrust. We moeten uitgaan van de Bijbelse lijn: wie de dag eert, eert hem om de Here. We mogen mensen niet verplichten hun winkel open te stellen, maar we mogen mensen ook niet verbieden om hun zaak te sluiten.”

Geen toeristenbelasting

De VVD ziet graag toeristen uit hele wereld alle dagen van de week naar Kinderdijk komen. Visser: “We hopen dat ze ook geen toeristenbelasting hoeven te betalen, dat is voor ondernemers een rompslomp. En we willen zero tolerance voor de toerist die zich niet netjes gedraagt.” Van der Spek: “Het afschaffen van de toeristenbelasting is een klap in het gezicht voor inwoners, dan hebben we wel de lasten, niet de lusten.”

Populistisch

Jan Arie Koorevaar (CDA): “Als je kwalitatief goed toerisme hebt, mensen die geld besteden, dan mogen we daarvoor goede voorzieningen bouwen. We willen ons gebied nog mooier maken, daar kan toeristenbelasting prima bij helpen. Dit is populistisch van de VVD.” Visser: “Dit is niet populistisch, dit roepen we al jaren.” Egas: “Wat ons betreft blijft de toeristenbelasting. Toeristen maken gebruik van onze voorzieningen, daar mag voor betaald worden. Zo hoog is dat bedrag ook niet, maar bij elkaar kom je op vele euro’s. Je krijgt op termijn een gat in de begroting als we de toeristenbelasting afschaffen.”

Corona-toegangsbewijs

Florens van der Spek presteerde het om het debat te benutten om zijn mening over het corona-toegangsbewijs in te brengen. “Het afgelopen jaar is het zo geweest dat bepaalde mensen niet bij een eettentje konden eten omdat ze geen qr-code konden laten zien.” Tegen Bram Visser van de VVD: “En dat is door VVD in stand gehouden. De zondagsrust die wij belangrijk vinden wordt straks verstoord door toeristen, terwijl Molenlanders niet uit eten kunnen.”

De andere lijsttrekkers en presentator De Boer tuimelden over elkaar heen om Van der Spek erop te wijzen dat het bij het corona-toegangsbewijs om landelijke besluitvorming gaat. Het duurde even voordat Van der Spek zweeg en er weer iemand te verstaan was.

Randweg Ammers

Het debat-uurtje begon met een presentatie van alle lijsttrekkers, die kort hun belangrijkste speerpunt mochten noemen. Een aantal deelnemers noemde daarbij de nieuwe randweg voor Groot-Ammers. “Die is voor de gemeente alleen niet te bekostigen, dus als de gemeente de weg alleen zou moeten betalen, zijn wij geen voorstander. Als de provincie meedoet, dan willen wij als gemeente ook bijdragen”, aldus Corné Egas (SGP).

Veel geld

Koorevaar besteedt het geld liever anders. “De oplossingen kosten heel veel geld, dat zouden we liever besteden aan een grondbedrijf om grond te kopen om starters en senioren een huis te bieden. Een extra snelweg door de polder creëren, wil je dat dan? Het is nu met name de overlast op de Voorstraat en Sluis, kopjes rinkelen in de kast. Dus je kunt ook de snelheid eruit halen en zorgen dat lokale ondernemers er wel kunnen rijden. Misschien trajectcontrole op dat punt.”

Onderzoek

Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden): “Het moet een duurzame oplossing zijn en betaalbaar, daar moet nader onderzoek naar gedaan worden. Als een zuidelijke randweg past in de randvoorwaarden, dan is dat voor ons bespreekbaar. Je moet ook kijken naar veiligheid.”

Woningbouw

Natuurlijk kon de woningmarkt niet onbesproken blijven. Coalitiepartij Doe Mee trok het succes van recente bouwprojecten naar zich toe, wat anderen hem niet in dank afnamen. Buddingh van Doe Mee: “In de afgelopen drie jaar hebben we laten zien dat we veel kunnen bouwen, meer dan vierhonderd woningen hebben we neergezet in de afgelopen periode, komend jaar gaan we er nog driehonderd aan toevoegen. Zevenhonderd woningen in vier jaar tijd, wij gaan het probleem oplossen. Het woonzorgcomplex in Giessenburg hebben we losgetrokken.”

Starterswoningen

Harry Stam van de ChristenUnie reageerde: “Hij heeft het over plannen die hij zelf als wethouder ooit niet door de raad en markt kreeg. We moeten realistisch blijven. We willen kijken naar mogelijkheden: koopgarant, duo-koopwoningen. Ook starterswoningen bouwen op de plaats van sporthal De Klipper. Het is veel te veel aan de markt overgelaten.”

Jeugd weg

Van der Koelen pleitte voor de aankoop van grond door de gemeente. “Want juist jeugd trekt weg, en mensen uit randsteden die hier huizen kopen hebben geen binding met onze gemeenschap.” Tegen Doe Mee: “Vorig jaar zomer stond er een uitgebreid stuk in Het Kontakt, over hoe weinig er door dit college gerealiseerd is en over wat er wél door de vorige colleges is gedaan.”

Stam vulde nuchter aan: “Het blijft problematisch. Het ligt niet zozeer aan het college, er is gewoon schaarste. Er staan 1460 woningen op de planning voor de komende tien jaar.” Van der Koelen: “Het bedrijfsleven gaat voor de maximale winst. De gemeente moet actief aan grondverwerving doen.”

Niet op eiland

Buddingh erkende: “We zitten niet op een eiland, de woningcrisis geldt voor heel Nederland. In veel gemeenten schort het in de uitvoering.” Om vervolgens het college, met twee wethouders van Doe Mee, nog een keer een pluim te geven: “Er zit nu een college dat voor het eerst presteert volgens de normen.”

Lokale partij

Stam wees op de voordelen van aansluiting bij een landelijk opererende partij: “Van belang is ook de provincie. Dat is voor een lokale partij lastig.” Buddingh: “De suggestie wordt gewekt dat onze wethouder geen deuren open zou kunnen krijgen bij de provincie. Dat is onze wethouder wél gelukt: hij heeft onder andere toestemming gekregen van de provincie voor het permanent bewonen van recreatiewoningen in Giessenburg. En voor Bleskensgraaf-West heeft de provincie nu ruimte geboden.” Van der Koelen: “Bleskensgraaf zie ik nog niet loskomen en het heeft daar heel lang stilgelegen.”

Huurwoningen

Ook huurwoningen kwamen ter sprake. Stam: “De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt behoorlijk ver onder de gemiddelde in Nederland, maar we hebben wel veel verouderde woningen.” Van der Koelen: “We moeten nieuwe betaalbare huurwoningen bouwen om jeugd te behouden.”

Locatie Hoornaar

Buddingh ziet het anders: “We moeten verouderde huurwoningen aanpakken, maar ik vraag me af of er veel bij moeten. Vijftig procent van de huurwoningen gaat maar naar Molenlanders. Ik ben meer voor het inzetten van sociale koop.” Stam: “Een quick win zou zijn: de grondposities die we hebben een actievere rol laten vervullen, bijvoorbeeld op de locatie waar we nu staan (gemeentehuis Hoornaar, red.).”