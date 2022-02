Man bekent woningexplosie in Alblasserdam; OM eist vier jaar cel

ALBLASSERDAM • Het Openbaar Ministerie heeft donderdagmiddag 10 februari vier jaar cel geëist tegen een 25-jarige man uit Amsterdam die een explosief liet ontploffen bij De Boezem in Alblasserdam en een explosief plaatste in een brievenbus van een woning aan de Merelstraat. De man bekende dat hij de dader is. Hij zou dit hebben gedaan om schulden in te lossen bij zijn opdrachtgevers.

In de nacht van 27 op 28 augustus 2021 worden bewoners van De Boezem in Alblasserdam opgeschrikt door een knal. Er blijkt een explosief te zijn geplaatst bij een woning. De explosie is zo krachtig dat het pand zwaar beschadigd raakt. Er ontstond een gat in de voordeur, kozijnen en deuren raakten beschadigd. “Het was een complete ravage,” zo schetste één van de rechters donderdagmiddag de situatie.

Vergisontvoeringszaak

De aanslag was gericht tegen Alex R. die regelmatig in de woning aan De Boezem aanwezig was, omdat zijn vriendin daar woonde. Eerder kregen hij en bekenden van hem al dreigbrieven door de bus. Volgens het Openbaar Ministerie is Alex R. gekoppeld aan de vergisontvoeringszaak en lijkt het erop dat mensen Alex hadden willen ontvoeren, naar aanleiding van een inbeslagname van bijna 2000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Camerabeelden

Op basis van camerabeelden ontdekt het onderzoeksteam dat rond het tijdstip van de explosie in de buurt van De Boezem een Peugeot stopt. Uit de auto stapt een man die richting de woning aan De Boezem loopt, een explosief plaatst en laat afgaan. Op dat moment is er niemand in het huis aanwezig, maar in omliggende woningen wel. De kracht van de explosie zorgt ervoor dat brokstukken in een tuin aan de overkant van de straat terecht komen. Al snel wordt duidelijk dat kort voor de ontploffing een stukje verderop in de Merelstraat ook een explosief is geplaatst bij een woning bij de stiefdochter van Alex. Dit explosief is niet afgegaan.

Opdracht uitvoeren

Verdachte Erwin D. G. vertelde donderdag waarom hij met de explosieven op pad ging. Hij vertelde dat hij in het verleden van verschillende mensen had gestolen. Wat hij had gestolen, vertelde hij niet. Om deze schuld in te lossen, moest hij een opdracht uitvoeren in Alblasserdam. Omdat de 25-jarige van die oude schulden af wilde zijn, was de keuze voor hem ‘snel gemaakt’ vertelde hij. “Ik moest naar Amsterdam-West komen. Ze kwamen me met een auto ophalen. Daar waren de jongens die zeiden wat ik moest doen. De opdracht was om het explosief bij de Merelstraat niet af te laten gaan en het andere explosief wel af te laten gaan bij De Boezem.”

Batterij

Hij kreeg uiteindelijk twee pakketjes in handen. Vooraf was er uitleg gegeven hoe alles werkte. De twee polen van een penlite batterij moesten tegen twee draden worden gehouden, om de boel tot ontploffing te brengen. “Ik wilde niet tegenstribbelen, want wie verzekert me dat ik nog wel thuiskom?,” vertelde Erwin. De explosieven (ammoniumnitraatspringstof) werden op een parkeerplaats bij Alblasserdam door iemand in een taxi overhandigd aan de verdachte.

De opdrachtgevers wilden op internet zien dat de opdracht goed was uitgevoerd. Vanaf dat moment zou de verdachte van hen af zijn.

Schadevergoeding

De eigenaresse van de woning aan De Boezem vroeg 66.817,83 aan materiële schadevergoeding. Onder meer voor het kapotte huis, verblijfkosten op een veilige locatie in het buitenland, verlies verdienvermogen en geleden verlies hypotheek. Verder werd er 5000 euro aan immateriële schadevergoeding gevraagd. Haar vriend Alex R. vroeg eenzelfde bedrag aan immateriële schadevergoeding. Daarnaast vroeg hij om 15.124 euro voor de verblijfkosten op een geheime locatie in het buitenland.

Niets zinvols

De advocaat van de verdachte maakte bezwaar tegen de vorderingen, omdat ze pas gisteren en vandaag zijn ingediend. “Het zijn 500 pagina’s. Daar kan ik niets zinvols over zeggen. Ik kan hier geen standpunt innemen. Het gaat om 80.000, 90.000 euro. Het is geen kapot T-shirt…”

Herstelkosten

Het Openbaar Ministerie vond dat een deel van de schadevergoeding ook moet worden afgewezen. Zo verbleven de twee slachtoffers al in het buitenland, toen de explosie plaatsvond. Die kosten kunnen daarom geen direct gevolg zijn van de explosie. De bijna 30.000 euro die wordt opgevoerd als herstelkosten, vindt het OM wel toewijsbaar. De immateriële schade moet volgens het OM worden gematigd, omdat die schade wordt opgevoerd in de hele ‘vergisontvoeringszaak’, maar de verdachte wordt alleen voor de explosie en het plaatsen van het explosief verantwoordelijk gehouden.

Strafblad

Bij de behandeling van de persoonlijke omstandigheden bleek dat de verdachte al een hele waslijst aan veroordelingen op zijn naam heeft staan. In de afgelopen vijf jaar is hij meerdere malen veroordeeld voor onder andere mishandeling, bedreiging, vermogensdelicten en drugszaken. “Een aanzienlijk strafblad voor iemand van uw leeftijd,” vond één van de rechters. Verder bleek dat er nog vier andere strafzaken tegen hem lopen bij de Amsterdamse rechtbank.

Eis

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van vier jaar voor het tot ontploffing brengen van het explosief en het plaatsen van een ander explosief bij de woning aan de Merelstraat. “Het gevaar is enorm groot geweest. Dat hij klem zat en niet anders kon wil ik best aannemen, maar maakt het niet minder strafwaardig. De incidenten in Alblasserdam hadden grote impact op de bewoners en omwonenden van de panden. Er werden camera’s geplaatst, woningen langdurig gesloten en de politie is vaak in de straten te vinden om te surveilleren. Nog altijd bestaat bij een deel van de buurt de angst dat er weer iets zal gebeuren. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar er is wel enorme schade veroorzaakt. Een pand is door de explosie verwoest en er was groot gevaar voor omliggende panden en personen,” aldus justitie.

Beduidend lager

De advocaat van de twintiger vond vier jaar cel een te hoge straf. Hij vroeg de rechtbank aansluiting te zoeken bij bijvoorbeeld uitspraken in zaken waarbij het gaat om plofkraken. Die straffen zijn vaak beduidend lager, aldus de raadsman.

Slaatje uit slaan

In zijn ‘laatste woord’ vertelde de verdachte dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de schade in de woning, maar dat hij niet wil opdraaien voor allerlei andere kosten. “Dat vind ik onzin en komt mij over als er een slaatje uit willen slaan.”

De rechtbank doet, zoals het er nu naar uitziet, op 24 februari uitspraak. Er is nog wel een mogelijkheid dat het onderzoek voor die tijd heropend wordt in verband met de vordering van de benadeelde partijen.

Peter Stam