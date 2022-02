Paralympisch zwemmer leest voor op SmdB in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Vrijdag 4 februari hebben de kinderen uit groep 6a van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf bezoek gehad van paralympisch zwemmer Olivier van de Voort.

In verband met de voorleesweek en het daarbij horende voorleesontbijt, was Olivier uitgenodigd. Naast het voorlezen uit het boek ‘Kampioen’, waarin hijzelf de hoofdpersoon is, gaf Olivier de klas ook een les over mindset.