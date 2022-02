Kijk straks mee naar het livestream verkiezingsdebat van Molenlanden

MOLENLANDEN • Het verkiezingsdebat van Radio Rijnmond in Molenlanden, waaraan het Kontakt medewerking verleent, wordt live uitgezonden via onder meer onze eigen website.

Vanaf 18.00 uur komt er een bericht online op deze website, waarop de livestream van het debat te volgen is.

Tijdens het programma komen vragen aan bod als: ‘Wat kan en moet er beter, wat speelt er in uw gemeente? Wat wil de burger en hoe gaan de verschillende partijen hiermee om?’

Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden, doen mee aan het debat. De uitzending duurt van 18.00 tot 19.00 uur en is ook te volgen via Radio Rijnmond of online via www.rijnmond.nl.