Molenlanden heeft laagste aantal winkeldiefstallen van Zuid-Holland

MOLENLANDEN • Met 0,2 diefstallen per winkel heeft de gemeente Molenlanden het minste aantal winkeldiefstallen van de gehele provincie Zuid-Holland.

Dat blijkt uit den analyse van www.beslist.nl, dat gegevens van de politie en de Kamer van Koophandel combineerde.

In de gehele provincie Zuid-Holland is het aantal winkeldiefstallen in de afgelopen jaren overigens gedaald met 17 procent.

Meeste winkeldiefstal in Rotterdam

In de afgelopen 5 jaar werden ruim 178.800 meldingen van winkeldiefstal gedaan, waarvan bijna een kwart in de provincie Zuid-Holland. 22 van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten zitten boven het landelijke gemiddelde van 1,5 winkeldiefstallen per winkel over de afgelopen 5 jaar. In de gemeenten Rotterdam (5,3 diefstallen per winkel), Den Haag, Schiedam (beide 4,9) en Zoetermeer (4,7) werd veel vaker winkeldiefstal gepleegd dan gemiddeld. De gemeente Molenlanden heeft het laagste aantal: 0,2 diefstallen per winkel.

Het aantal winkeldiefstallen daalde tussen 2017 en 2021 landelijk met 14%, waarbij de meeste provincies positieve cijfers laten zien. Zuid-Holland zit met 17% boven het landelijk gemiddelde.

Flevoland

In de provincie Flevoland is de daling het grootst. Hier was sprake van een kwart minder winkeldiefstallen dan in 2017. Ondanks de lockdowns kenden de provincies Overijssel en Gelderland een toename van het aantal winkeldiefstallen. Het aantal meldingen steeg hier met 1% vergeleken met 5 jaar geleden.

Meer informatie over de analyse is te vinden op www.beslist.nl/info/winkeldiefstal.html.