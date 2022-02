Anoush van De Wegwijzer in Hoogblokland wint regionale voorleeswedstrijd

HOOGBLOKLAND • Anoush van christelijke basisschool De Wegwijzer heeft afgelopen maandag de regionale voorleeswedstrijd in Hardinxveld-Giessendam gewonnen en mag nu meedoen aan de provinciale voorleeswedstrijd.

Eerder was Anoush al verkozen tot beste voorlezer op De Wegwijzer in Hoogblokland en maandag won ze dus ook de regionale voorleeswedstrijd. Het was een spannende wedstrijd, die door haar groep online is gevolgd.