Nieuwe winkel, eigenaar en naam voor Kaaswinkeltje Hoogendoorn in Ottoland

OTTOLAND • Precies daar waar wegen uit Brandwijk, Ottoland en Molenaarsgraaf samenkomen opent Peter Hoogendoorn uit Sliedrecht donderdag 10 februari een gloednieuwe winkel: Verschwinkel Hoogendoorn. De vorige eigenaar Aart Hoogendoorn blijft betrokken.

Aart en Peter zijn geen familie. Ze kennen elkaar sinds 1993, toen Peter als vertegenwoordiger van een kaasgroothandel bij Aart in de winkel kwam. Aart: “Ongeveer vier jaar geleden zijn we in gesprek geraakt over overname. Toen kwam buurman Kees IJzerman van de fietsenwinkel met een nieuwbouwplan en heb ik mijn pensioen maar uitgesteld.” Peter omarmde het plan voor nieuwbouw. “Ik dacht: prachtig, daar gaan we voor.”

Vlees en vleeswaren

Op het driedorpenpunt begon de opa van Aart ruim honderd jaar geleden met een kaashandel. Zijn vader zette die voort en later voegde Aart brood en banket van Van der Grijn aan zijn assortiment toe. Ook Peter blijft brood verkopen. Hij voegt meer toe: vlees, vleeswaren en wijn. En ook hij komt uit een ‘kaasfamilie’. “Ik ben de vierde generatie kaasverkopers”, vertelt hij. “Mijn overgrootvader verkocht zelfgemaakte kaas op zijn boerderij in Moerkapelle. Mijn opa ging langs de deur met een handkar vol kaas, samen met zijn broer, en mijn vader Jan begon met kaasverkoop aan particulieren in het pakhuis van mijn opa in Gouda.”

Harrods

Peter deed vanaf de jaren tachtig ervaring op bij diverse winkels. “Om ervaring op te doen in de verkoop van levensmiddelen. Ik werkte onder andere bij Harrods in Londen.” Daarna werkte Peter achtereenvolgens bij een groothandel in Beemsterkaas, voor zijn eigen zaak in Rotterdam (’De Kaaskeizer’) en als kaasverkoper op markten in Scheveningen en Den Haag. In zijn eigen zaak begon hij met de verkoop van wijn. “Van Neerlands Wijnhuis. De Schevingse markt blijf ik doen overigens doen, naast mijn winkel hier.” Wijzend op een hakblok met een vleesmes: “En hier komen er vleeswaren bij van de Vleeschmeesters.”

Mooiere gesprekken

Aart gaat ‘nog een paar dagdelen meedoen’. “Peter heeft me gevraagd of ik nog het gezicht van de winkel wil zijn. Ik hoef alleen nog maar te verkopen en praatjes te maken, verder geen rompslomp. Ik was ook ouderling, maar had in de winkel mooiere gesprekken dan tijdens huisbezoeken.” Aart heeft vrede met de overdracht. “De oude winkel afbreken, dat ging me wel aan het hart. Mijn opa was er begonnen.” Om zich heen kijkend in de nieuwe winkel van 200 vierkante meter: “Dit had ik niet verwacht, zo groot en zo mooi, een plaatje om in te werken. Het mooiste is dat het doorgaat.” Peter: “En dat het Hoogendoorn blijft.”

D’n Vuilendammer

Ze hebben een speciale kaas laten maken: D’n Vuilendammer. Aart: “Die wordt gemaakt in Bleskensgraaf.” Peter: “Hij rijpt in een natuurpakhuis, daardoor krijg je de smaak van vroeger.”

Terras en wagyu

Zowel deze als volgende week zijn er aanbiedingen om de opening en overdracht te vieren. Samen maakten ze toekomstplannen. Aart: “We gaan belegde broodjes verkopen.” Peter: “De terrasfunctie hopen we uit te bouwen. We gaan niet bedienen, maar in de winkel kunnen mensen tapasplankjes en een glas wijn ophalen. Verder ga ik wagyu vlees verkopen, van Japanse koeien die gemasseerd worden.” Lachend: “Dit wordt het culinair epicentrum van de Alblasserwaard.”