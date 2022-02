Discussiemiddag over seniorenbeleid van deelnemende partijen gemeenteraadsverkiezingen

MOLENLANDEN • de PCOB-afdelingen Giessenlanden, Graafstroom en Liesveld en de Seniorenraad Molenlanden organiseren op donderdag 28 februari van 14.00 tot 16.00 uur een Forumdiscussie met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart.

De middag heeft de titel ‘Happy Ouwer in Molenlanden’ en doelt op het gelukkig ouder kunnen worden in de gemeente.

Alle politieke partijen, die in Molenlanden aan de verkiezingen deelnemen, zullen vertegenwoordigd zijn in het forum, dat gehouden wordt in de Til in Giessenburg. Het gaat dan om Doe Mee, SGP, ChristenUnie, VVD, Progressief Molenlanden, Jezus leeft en het CDA

De forumleden zullen hun verkiezingsprogramma op het seniorenbeleid toelichten en na de pauze is er volop gelegenheid voor de bezoekers om aan hen vragen te stellen.

In overleg met de Til worden die middag de dan geldende coronamaatregelen gehanteerd, waarbij gedacht kan worden aan de anderhalve meter maatregelen en controle van de QR-code.

Bijwonen van de bijeenkomst is gratis en opgave is mogelijk tot 26 februari bij Arie Slob via 06-51173181 of de e-mail: mrarieslob@hetnet.nl.