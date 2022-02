Bever graaft gang van vier meter in kade tussen Vianen en Lexmond: lek is weer gedicht

LEXMOND/VIANEN • In het poldergebied van Vijfheerenlanden is een kade lek geraakt doordat een bever door de waterkering groef. Door het gat in de Zijpkade bij Vianen stroomde water uit de Oude Zederik de lager gelegen polder in. Waterschap Rivierenland herstelt de schade.

Het gat werd maandagmiddag ontdekt. Knaag- en graafsporen wezen op de bever als oorzaak. Het dier had vanuit de Oude Zederik een gang gegraven van zo’n vier meter lang en 40 centimeter doorsnede, net onder het pad op de kruin van de kade. Dit zorgde voor een flinke waterstroom naar de poldersloot, bijna anderhalve meter lager.

Het gat is direct provisorisch gedicht. Dinsdagochtend is nieuwe beschoeiing geplaatst, werd de gang blootgelegd en is de kade gerepareerd met klei.

De Oude Zederik en de Zijpkade vormen een voormalige boezem met kade uit de Middeleeuwen, tussen Vianen en Lexmond. De kade is nog altijd cruciaal voor de waterhuishouding in dit deel van Vijfheerenlanden. Over de kade wordt veel gewandeld, in een afwisselend polderlandschap met grienden, weilanden en bos.

1500

Bevers zijn een beschermde diersoort, die thuishoort in het rivierengebied. De bever is de bekroning op de ontwikkeling van de Nederlandse riviernatuur. Het dier gedijt goed. Het aantal bevers in het beheergebied van Waterschap Rivierenland wordt geschat op ruim 1500, een derde van de Nederlandse populatie. Ze leven vooral in de uiterwaarden, waar ze bij hoogwater steeds vaker holen graven in rivierdijken. Maar ook binnendijks laten ze zich steeds vaker zien. Daar is het systeem van sloten en vaarten, kades en wegen kwetsbaar voor graverij of dammen van bevers.

Beverprotocol

Om zorgvuldig om te gaan met de bever gebruikt het waterschap het beverprotocol. Dit protocol beschrijft de werkwijze en de maatregelen; die beginnen klein en kunnen steeds verder gaan. Een eerste stap kan zijn het verwijderen van begroeiing zodat de locatie voor de bever onaantrekkelijk wordt, tot uitgraven en dichten van gangen in dijken.

In acute situaties kan het waterschap snel ingrijpen. Bij herstel van de schade worden ook preventieve maatregelen overwogen, zoals het ingraven van steen of gaas tegen nieuwe graverij.