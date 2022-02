Vandalen zetten kruizen op bomen in Molenaarsgraaf; gekapt zonder toestemming

MOLENAARSGRAAF • Op twee essen die stonden langs de Polderweg Oost in Molenaarsgraaf werden in december door onbekenden kruizen gezet. Later zijn ze zonder toestemming gekapt en verwijderd.

Waterschap Rivierenland onderhoudt het bomenbestand langs de polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De organisatie is niet blij met deze actie.

“De twee essen waar het hier om gaat zouden worden gesnoeid”, laat een woordvoerder weten. “Op een gegeven moment hebben we geconstateerd dat er kruizen op de bomen stonden. Dat is niet door ons of door onze aannemer gedaan, want in ons werk markeren we niet op die manier.”

Instandhouding

Later bleek dat de twee bomen gekapt en weggehaald waren. Over de identiteit van de daders tast het waterschap nog in het duister. “Het is zeker niet door ons gedaan, we hebben dat nog eens geverifieerd. We zijn zuinig op onze bomen, werken aan instandhouding van gezonde bomen voor verkeersveiligheid. Ze horen bij dit landschap.”

Het illegaal kappen van bomen vindt niet regelmatig plaats In het werkgebied van Waterschap Rivierenland. “Het illegaal kappen van onze bomen gebeurt gelukkig zelden. Het is strafbaar, we doen altijd aangifte. In dit geval hebben we, voor de veiligheid van verkeer en omgeving, de achtergebleven stobben laten weghalen door te frezen.”