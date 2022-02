Zonnepanelen op dak boerderij Streefkerk leveren stroom voor acht huishoudens

STREEFKERK • Na de zonnepanelen op sporthal Poortzicht in Nieuwpoort heeft Coöperatie Nyewaard sinds vrijdag een nieuwe zonnestroominstallatie in Streefkerk.

Op een deel van het dak van de werktuigberging van melkveehouderij De Vries in Streefkerk bevinden zich de zonnepanelen, waarmee in totaal acht huishoudens uit de regio van stroom worden voorzien.

Vrijdag. werd de nieuwe zonnestroominstallatie van Coöperatie Nyewaard in gebruik genomen. Dit werd mogelijk gemaakt doordat de familie De Vries de ruimte op het dak ter beschikking stelde.

Provincie

Daarnaast hebben de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Molenlanden dit project ondersteund. Zo werd het mogelijk dat de Coöperatie Nyewaard een installatie met 84 zonnepanelen kon plaatsen met een totaal nominaal opwekvermogen van ruim 31.000 kWp.

Met gebruikmaking van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) zijn er acht huishoudens die hun energie (deels) duurzaam opwekken. ‘Zo wordt bijgedragen aan de CO2-uitstootreductie en het tegengaan van de klimaatverandering’, stelt de coöperatie.

Contact

Degenen die ook interesse hebben om in een dergelijk project deel te nemen of wellicht een dak ter beschikking te stellen, kunnen contact opnemen via nyewaard@gmail.nl.