Verkiezingsprogramma Doe Mee Molenlanden als podcast beschikbaar

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden heeft haar verkiezingsprogramma beschikbaar gemaakt als podcast bij Spotify.

Doe Mee Molenlanden refereert hierbij aan het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’, dat Nederland in 2016 ondertekende. Het VN-verdrag Handicap moet zorgen dat iedere inwoner met een handicap kan meedoen in de samenleving. Ook bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking. En om daar niet alleen over te praten, maar vooral wat aan te doen, is verkiezingsprogramma van Doe Mee vanaf nu als podcast beschikbaar.

Mario de Lijster, raadslid en de initiatiefnemer: “Wij vinden het belangrijk dat in Molenlanden iedereen mee kan doen. Voor mensen met een visuele beperking, en ook laaggeletterden, is het moeilijk om grote stukken tekst te lezen. Terwijl ook voor hen de verkiezingen er toe doen.” Daarom heeft Doe Mee het hele verkiezingsprogramma in laten spreken om het nu als podcast uit te brengen.

Donderdag 10 februari vergadert de raadscommissie SDB over de Inclusie Agenda Molenlanden 2022. Deze agenda komt voort uit het VN-verdrag Handicap en moet er voor zorgen dat iedere inwoner, met of zonder beperking, erbij hoort en kan meedoen in de samenleving.

Mario: “Vanuit Doe Mee geven we graag het goede voorbeeld. Op deze manier is het voor alle inwoners mogelijk om kennis te nemen van onze plannen voor Molenlanden. We roepen de andere partijen maar zeker ook de gemeente op dit voorbeeld te volgen!”

De podcast is te vinden via de website van Doe Mee en ook op Spotify (even zoeken op Molenlanden) te vinden. Meer informatie: www.doemeemolenlanden.nl/vkp.