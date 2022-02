Gele Glimlachtour op weg naar het westen van Molenlanden

• Doe Mee was afgelopen zaterdag met de Gele Glimlachtour op het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland.

KINDERDIJK • De Gele Glimlachtour is op vrijdag 11 februari om 19.30 uur in De Klok in Kinderdijk en op zaterdag 12 februari om 09.30 uur bij de Albert Heijn aan de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland.

“We zijn er natuurlijk om je te motiveren om te gaan stemmen op 16 maart én voor het goede gesprek”, laat Wilma de Moel van Doe Mee weten.

In Kinderdijk zijn in de afgelopen jaren door het eerste college van Molenlanden diverse stappen gezet. Samen met de raad van Alblasserdam zijn er besluiten genomen over de visie van het Werelderfgoed, is er een keuze gemaakt over de toegankelijkheid van het gebied en zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen inwoners, molenbewoners, de overheden en het SWEK.

“Maar we zijn er nog niet”, vindt Berend Buddingh, raadslid van Doe Mee. “We gaan in de komende raadsperiode voor een goede balans tussen toerisme en leefbaarheid in het dorp en duidelijke inbreng van de inwoners van Kinderdijk. Ook willen we dat een deel van het succes van de SWEK gedeeld wordt met de inwoners.”

Doe Mee Molenlanden is benieuwd hoe inwoners uit de omgeving daarin staan. Wilma: “We horen je graag en nodigen je uit voor een drankje in De Klok.”