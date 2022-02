CU legt veel werkbezoeken af tijdens Week van de Circulaire Economie

MOLENLANDEN • In het kader van de week van de Circulaire Economie hebben leden van de ChristenUnie de afgelopen weken verschillende bezoeken gebracht bij instanties die een bijdrage leveren aan hergebruik van goederen in Molenlanden.

Bij stichting Christian Refugee Relief spraken Domieke Vermeulen, Pieter van Bruggen en Harry Stam, met directeur Daniel van der Leer. Zij zagen vele vrijwilligers die meehelpen om ingeleverde goederen uit te zoeken, in te pakken en te transporteren naar gebieden waar vluchtelingen deze goederen heel goed kunnen gebruiken. Met grote betrokkenheid voor mensen die in nood zijn heeft de stichting alweer het 50e transport voltooid. Hoewel de stichting met een behoorlijk aantal vrijwilligers het vele werk verzetten, zijn nog meer vrijwilligers nodig om een bijdrage te leveren.

Kringloopwinkel Giessenlanden

Vervolgens werd door Leo Timmer en Domieke Vermeulen een bezoek gebracht aan stichting Kringloopwinkel Giessenlanden, waar duidelijk werd dat ook mensen in Molenlanden de weg weten te vinden naar spullen die een tweede leven krijgen. Naast deze mooie vorm van circulariteit geeft het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle bijdrage aan de maatschappij en hun eigen leven. Er werd een heel mooie community gevoeld, veel collegialiteit en meeleven met elkaar. Voorzitter Hans van der Meij vertelde dat er regelmatig ook aan goede doelen in de omgeving wordt gedoneerd en hulpgoederen aan projecten in Oost-Europa worden gegeven. Een mooie vorm van circulariteit in combinatie met sociale gemeenschapszin.

Circulariteit in het onderwijs

De Yuverta VMBO in Ottoland is op dit moment de enige school voor Voortgezet Onderwijs in Molenlanden. Zij brengen samen met hun leerlingen op verschillende manieren de Circulaire Economie in de praktijk. Zo worden de eigen gekweekte groenten verwerkt in kooklessen en wordt het afval dat de gekweekte vissen produceren hergebruikt als voedsel voor de planten die het water op hun beurt weer zuiveren voor de vissen. Vóór corona waren er restaurants in de buurt die oesterzwammen gebruikten die Yuverta kweekte op koffiedik van horecagelegenheden. Binnenkort hoopt men dit weer te gaan opstarten. Het tot snippers gemaakte oud papier wordt hergebruikt als bodembedekking in de dierhouderij. Bezig zijn met Circulaire Economie in de praktijk maakt leerlingen bewust en laat zien wat mogelijkheden zijn.

Eén van de basisscholen in Molenlanden is SmdB De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland. Ook zij besteden aandacht aan circulariteit door heel bewust het afval te scheiden en mee te helpen met het prikken van zwerfafval in de buurt. Ook maken de leerlingen gerechten van producten uit de eigen groenten- en fruittuin. Op jonge leeftijd zijn ook zij bewust bezig met minder afval en meer hergebruik.

Kringloopplein

In Nieuw-Lekkerland hielpen Jantine Buijserd en Harry Stam mee bij het sorteren van ingeleverde spullen op het Kringloopplein. Een initiatief van Reinigingsdienst Waardlanden, Kringloopwinkel GAiN, Vluchtelingenwerk, Philadelphia en het Repaircafé van Huis van de Waard. Gezamenlijk zorgen zij dat afgedankte spullen zodanig worden geselecteerd en indien nodig gerepareerd zodat deze weer kunnen worden verkocht. Gedemonteerde spullen die niet kunnen worden verkocht worden netjes gescheiden ingeleverd. De afvalstroom wordt verminderd, mensen voelen zich gewaardeerd en goederen krijgen een nieuwe bestemming. Samen werken ze naar een circulaire samenleving.

Hoopvolle initiatieven

“De afgelegde werkbezoeken hebben ons laten zien dat inwoners in Molenlanden met hoopvolle initiatieven samen bezig zijn om onze kernen nog schoner en groener te maken. Eerder legden we een bezoek af bij Insectocycle in Giessenburg. Ook zij dragen op een waardevolle manier bij aan de Circulaire Economie.”

“Deze initiatieven passen uitstekend bij ons motto ‘Samen Recht Doen’ en scheppen vertrouwen voor de toekomst”, zo vat Harry Stam van de ChristenUnie in Molenlanden de afgelegde werkbezoeken in het kader van de week van de Circulaire Economie samen.