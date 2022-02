Winkeliers in actie met ‘Liefs uit de Graanbuurt’

GIESSENBURG • Winkelgebied De Graanbuurt in Giessenburg staat deze week in het teken van de liefde. Veel winkeliers laten door lieve attenties, proeverijen of (win) acties op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 februari extra merken hoe blij ze zijn om weer open te zijn na de lockdown.

Op een steenworp afstand van vestingstad Gorinchem ligt één van de geheime winkelstraatjes van Nederland: de Graanbuurt. Het is een avontuur van shoppen én beleven in een industriële, landelijke omgeving. In een decor van oude geveltjes en de markante meer dan 100 jaar oude Stoomgraanmaalderij is een keur aan brocante, lifestyle, food, fashion, kunst, bouwmaterialen, woondecoratie, classic bikes, streekproducten, horeca en meer te ontdekken. Voor meer informatie: www.graanbuurt.nl.