Potentiële bewoners boos over uitstel uitbreiding woonwagenkamp in Arkel

ARKEL • Potentiële toekomstige bewoners van het woonwagenkamp aan de Dorpsweg in Arkel zijn boos op de gemeente Molenlanden, omdat de aanvraag voor een uitbreiding van het woonwagenkamp vertraging oploopt.

Piet van Assendorp uit Arkel, voorzitter van stichting Behoud Woonwagencultuur Nederland heeft hierover namens de gegadigden een brief naar de gemeente Molenlanden gestuurd. Daarin geeft hij aan dat er in 2012 al gevraagd is om een uitbreiding van het woonwagenkamp. Een stappenplan gaf de aanvragers hoop dat er in 2022 begonnen zou worden met de uitbreiding.

De aanvragers hebben echter ontdekt dat het grootste gedeelte van het proces nog moet worden opgestart. “Het blijkt dus dat het stappenplan uit 2020 een valse belofte was”, aldus Van Assendorp.

“Hoe kan dit gebeuren zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn gesteld? Wij hebben elf jaar uitgekeken naar de uitbreiding. Dit is een ongelijke behandeling. Er wordt best veel gebouwd in Molenlanden maar laat ik het houden bij de Schoolstraat in Hoogblokland, hemelsbreed 300 meter van het woonwagenkamp. Daar worden vijf small houses gebouwd daarvan is de grond inmiddels bouwrijp gemaakt.”

De voorzitter van de woonwagenstichting noemt dit een ongelijke behandeling ten opzichte van andere inwoners van Molenlanden en wil op korte termijn van de gemeente een duidelijke uitleg waarom dit zo heeft kunnen gebeuren.