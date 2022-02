Gemeente kan mogelijke waterwinning in Streefkerk niet tegenhouden

STREEFKERK • De gemeente Molenlanden kan de eventuele aanwijzing van Streefkerk als toekomstig waterwingebied niet tegenhouden. Dat blijkt uit de beantwoording van het gemeentebestuur op vragen die de SGP onlangs stelde.

De SGP heeft verontruste reacties ontvangen vanuit de agrarische sector over de mogelijke uitbreiding van het waterwingebied van waterbedrijf Oasen in de gemeente Molenlanden. De partij stelde vragen aan het gemeentebestuur over de gevolgen van de waterwinning voor wat betreft de bodemdaling en de infrastructuur. Ook was de SGP benieuwd naar de woningbouwontwikkelingen in Groot-Ammers en Streefkerk in samenhang met de mogelijke waterwinning.

De gemeente Molenlanden kan hierop geen duidelijke antwoorden geven. “Bij de bepaling van de locatiekeuze wordt de impact van de waterwinning op het milieu onderzocht”, meldt de gemeente. Ook de effecten op de landbouw worden daarin meegenomen. Planschade als gevolg van waterwinning wordt betaald door Oasen.

De gemeente bepaalt uiteindelijk niet waar het toekomstige waterwingebied komt. Dat doet de provincie. Als de provincie besluit om ergens de vergunning te verlenen, zal de betrokken gemeente worden verzocht een bestemmingsplan vast te stellen.

Vóór de zomer is naar verwachting het locatiekeuzeonderzoek gereed. Op deze uitkomsten volgt het locatieonderzoek. Naar verwachting zal dit in 2023 afgerond zijn. Daarna volgen nog momenten van formele inspraak en zal een Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld.

Oasen verwacht dat er in deze regio rond 2030 een tekort aan drinkwater gaat ontstaan. Na een zorgvuldig proces zijn er in de afgelopen periode zeven mogelijke locaties gekozen, die nu verder verkend worden. Twee daarvan bevinden zich in Streefkerk, één ten oosten en één ten westen van dorpskern. In de Alblasserwaard gaat het daarnaast ook om de uiterwaarden bij Bergstoep in Streefkerk en Waal. De andere locaties bevinden zich in de Krimpenerwaard.