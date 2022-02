Vernieuwd bestuur De Haan Stichting staat open voor nieuwe goede doelen

REGIO • De A.A. de Haan Stichting heeft nieuwe bestuursleden en staat open voor nieuwe aanvragen voor goede doelen en activiteiten in de Alblasserwaard.

De A.A. de Haan Stichting ondersteunt uiteenlopende activiteiten en organisaties in de Alblasserwaard. Van speeltuinen, sportclubs en oranjeverenigingen tot jeugdwerk, zorgvernieuwing, concerten en festivals.

De stichting heeft met secretaris Lisette Oudenaarden en Ad Verdoorn twee nieuwe gezichten in het bestuur. ‘Maar wat bij het oude blijft’, zegt voorzitter Kees de Bruin, ‘is dat we graag geld beschikbaar stellen voor goede doelen en ideeën. Organisaties en hun vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom met plannen waarvoor ze bovenop eigen financiën en inzet net nog een extra steuntje in de rug nodig hebben.’

‘Ik heb altijd geprobeerd me met hart en ziel in te zetten voor de samenleving’, stelt Kees de Bruin, voorzitter van de stichting en voormalig burgemeester van Papendrecht. ‘Dat sluit naadloos aan bij de doelen en de waarde die we als stichting hechten aan initiatieven van vrijwilligers die de samenleving in de Alblasserwaard versterken.’

‘Het is indrukwekkend om te zien wat vele vrijwilligers in de regio met elkaar mogelijk maken, zoals grote evenementen maar ook kleinere initiatieven. Allerlei activiteiten die zonder hun inzet niet mogelijk zouden zijn. Ruim 25 jaar steunt de A.A. de Haan Stichting zulke initiatieven inmiddels van harte, we hopen dat ook minimaal de komende 25 jaar te doen.’

‘In die periode hebben we altijd gesteld: de A.A. de Haan Stichting wil het verschil maken’, aldus Arnold de Haan, mede-bestuurslid en tevens de zoon van de initiatiefnemer en oprichter van de stichting. ‘Bijdragen die ik me gelijk herinner waren onder meer bestemd voor hospice De Cirkel te Papendrecht, sportevenementen, kunstprojecten en speeltuinverenigingen. Mooie nieuwe initiatieven met een maatschappelijk belang zijn ook namens mij meer dan welkom.’

De A.A. de Haan Stichting werd in 1995 opgericht door ondernemer en toenmalig directeur van De Haan Tankstations Arnold A. de Haan. Hij was zeer betrokken bij de samenleving in de Alblasserwaard. De stichting verstrekt inmiddels tweemaal per jaar in totaal zo’n € 40.000,- voor uiteenlopende activiteiten op het vlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, gezondheid en zorg, natuur en milieu, onderwijs en educatie. Eens in de twee jaar wordt een bijdrage van circa € 80.000,- toegekend.

Kijk voor alle informatie over de stichting en aanvragen op www.dehaanstichting.nl.