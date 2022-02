Wandeltocht ‘De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie’ door de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Voor het eerst in de geschiedenis van de Vierdaagse Alblasserwaard organiseert Den Hâneker tijdens het Hemelvaartweekend een 80 km wandeltocht onder de naam ‘De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie’.

De (Oude) Hollandse Waterlinie was een waterlinie voor de verdediging van Holland in de 17e en 18e eeuw. Door grote delen land onder water te zetten, kon de vijand destijds niet verder. Na het vertrek van de Fransen werd nog tientallen jaren gewerkt aan het versterken van vestingsteden en forten. Steden als Woerden en Nieuwpoort danken hun vorm aan deze bouwperiode. Ook het Fort Wierickerschans aan de Oude Rijn werd in 1673 gebouwd. De linie vormt een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens, gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De linie vormt de rode draad voor de wandeltocht ‘De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie’ eind mei 2022. Deelname is alleen mogelijk indien voor 20 mei is ingeschreven via www.vierdaagsealblasserwaard.nl.

Theo van der Ham: “We gaan er samen met Rotterdamse Wandelsport Vereniging (RWV), Stichting Commissie Glasstadmars Leerdam en Stichting Wandelsport Dordrecht (SWD) een hele bijzondere tocht van maken. We trappen deze uitdagende tocht af met muziek op vrijdag 27 mei in Hoornaar.”

Begin- en eindpunt

De feesttent van Vierdaagse Alblasserwaard is zowel het begin als eindpunt van de wandeltocht. Met bussen worden de deelnemers vervoerd naar Fort Waver (Nessersluis). Hier zal om 21.00 uur het officiële startschot luiden. Hesjes en verlichting zijn een vereiste, pleisterposten en eten en drinken onderweg worden uiteraard vanuit de organisatie verzorgd. De tocht dient binnen 20 uur gelopen te worden en loopt onder andere via Vinkeveen, Wilnis, Woerden, Fort Wierickerschans (tassenpost), Schoonhoven, Nieuwpoort weer terug naar Hoornaar.

Van der Ham: “We zijn verheugd te kunnen melden dat burgemeester Theo Segers, zelf fervent wandelaar, vanuit vestingstad Nieuwpoort de laatste kilometers mee zal lopen richting de finish in Hoornaar. Zaterdag 28 mei ontvangen alle deelnemers een medaille voor de geleverde prestatie. ”

Het is verantwoord

“We hebben er vertrouwen in dat we eind mei een dergelijk sportief evenement op een verantwoorde wijze kunnen organiseren. Uiteraard zijn we vanuit Den Hâneker, de natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden, enorm trots dat we dit met elkaar kunnen doen. Ons motto is niet voor niets ‘samen sterk voor de streek’. Ondanks dat de 80 km wandeltocht (Kennedymars) maar een klein deel van onze regio aandoet, geeft dit enorm veel exposure voor onze prachtige streek en haar ondernemers die zijn verenigd op het platform www.bezoekgerrit.nl.”

“Deelnemers aan de wandeltocht kunnen hier heel eenvoudig een adres om te overnachten en/ of te eten op vinden en boeken. En uiteraard kunnen alle deelnemers bij de finish nog kennis maken met de lokale ondernemers op de Streekparade. Ook zal van de inschrijvingen voor de Kennedymars een deel van het inschrijfgeld gedoneerd worden aan Stichting Lach voor een Dag’, een lokaal goed doel welke zieke kinderen een onvergetelijke wensdag bezorgt bij een theatervoorstelling bij van Hoorne Entertainment, Avonturenboerderij Molenwaard of een andere vrolijke entertainmentactiviteit voor de hele familie”, zegt Kees Commijs van het organiserend comité.

Extra hulp

Om een dergelijk evenement te organiseren kan de organisatie nog extra hulp gebruiken. Zowel in aanloop naar het evenement (controle van routes), als tijdens de dagen zelf (route voorzien van lampjes, EHBO, bemanning rustpunten onderweg, informatiebalie). Contact opnemen kan per mail via info@vierdaagsealblasserwaard.nl. Er wordt op vrijdag 18 februari vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst gehouden op de Bovezolder in Meerkerk.

Voor meer informatie: www.vierdaagsealblasserwaard.nl.