Gratis Onlinecursus ‘Vasthouden en loslaten, mantelzorg bij dementie’

MOLENLANDEN/VIJFHEERENLANDEN • Op 10 maart begint de cursus ‘Vasthouden en loslaten, mantelzorg bij dementie’. Dit is een gratis onlinecursus voor mensen die zorgen voor een naaste met (beginnende) dementie of vermoeden van dementie.

De cursus wordt georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden en is bedoeld voor mantelzorgers die uit Molenlanden, Sliedrecht of Vijfheerenlanden komen of die voor iemand zorgen die in één van deze gemeentes woont.

Dementie is een ziekte die grote gevolgen heeft, zowel voor degene die de ziekte krijgt, als voor de familie, vrienden en bekenden. Iemands persoonlijkheid kan veranderen en er is steeds meer ondersteuning nodig.

Het doel van deze cursus is het voorkomen van (beginnende) overbelasting en het geven van specifieke tips en ondersteuning te bieden in de zorgsituatie. Tijdens zes bijeenkomsten krijgt men informatie over (omgaan met) dementie. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en onderling tips uit te wisselen

Data: 10, 17 en 24 maart en 7, 14 en 21 april. Tijd: er kan vanaf 13.15 uur worden ingelogd, de bijeenkomst duurt van 13.30 tot 15.30 uur. De cursus wordt online gegeven via Teams. Hulp bij het online komen is aanwezig.

De cursus is gratis. Trainers zijn wijkverpleegkundige Annette Grootendorst en maatschappelijk werker Wilma van der Hout. Wanneer u vragen heeft of -u wilt zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden via 085-0066089 of per e-mail info@welzijnmolenlanden.nl. Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl of op de Facebook en Instagram van Welzijn Molenlanden.