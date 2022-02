Visie voor woningbouw in Lexmond-West

LEXMOND • Vijfheerenlanden heeft woningbouw nodig om te voldoen aan de groeiende vraag. Het gebied Lexmond-West biedt kansen voor een nieuwe woonwijk.

De gronden zijn niet in eigendom van de gemeente. Daarom vestigt de gemeente Vijfheerenlanden voor dit gebied Wet voorkeursrecht gemeenten. Zo voorkomt de gemeente grondspeculatie en is er drie jaar de tijd om een goede visie voor het gebied te ontwikkelen.

Binnen het gebied is ruimte om te schuiven en zo tot een goede inpassing te komen. Die inpassing gaat in overleg met de omgeving en daarbij is alle ruimte om mee te denken. Grondeigenaren, omwonenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om met de gemeente in gesprek te gaan.

Wvg betekent dat de gemeente bij verkoop het recht van eerste koop heeft. Het college heeft het besluit om het voorkeursrecht te vestigen op 25 januari 2022 genomen. Het besluit is drie maanden geldig. De raad kan het besluit van het college bekrachtigen, waardoor het voorkeursrecht drie jaar lang geldig is. De verwachting is dat de raad dit besluit op 21 april neemt.

Ideeën voor woningbouw

In september 2020 heeft de gemeente een principeverzoek gekregen voor de ontwikkeling van Lexmond-West. Het principeverzoek omvat een stedenbouwkundige verkenning voor Lexmond-West met drie mogelijke scenario’s, waarbij afhankelijk van het scenario zo’n 100 tot 150 woningen gerealiseerd kunnen worden.

De ontwikkeling van Lexmond-West met 100 tot 150 woningen moet afgewogen tegenover andere potentiële woningbouwlocaties in Lexmond en bekeken worden in relatie tot de totale woningbouwopgave in Vijfheerenlanden, zoals vastgesteld in de woonvisie.

Het provinciale beleid voor kleine kernen vereist deze afweging.

Randweg

Voor de voorgestelde woningbouwontwikkeling moet er ook een goede ontsluiting geregeld worden. De Dorpsstraat kan eenvoudigweg niet meer verkeer aan. Niet van 100 woningen, maar ook niet van 50 woningen.

Met het onderzoek naar de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling zou dus ook onderzocht moeten worden hoe deze nieuwe wijk bereikbaar moet worden.

De gewenste randweg is daarmee een integraal onderdeel van de studie naar haalbaarheid van de woningontwikkeling.

Visietraject

Wethouder Huib Zevenhuizen licht toe hoe de visie tot stand komt: “Als eerste stap in een haalbaarheidsonderzoek stellen we eerst een visie voor de ontwikkeling voor Lexmond-West op. Zo bekijken we dit plan in relatie tot de ontwikkeling van potentiële woningbouwlocaties in Lexmond en de rest van Vijfheerenlanden. Ook het onderzoek naar de randweg moet daarin meegenomen worden. Wat is het meest optimale tracé (in relatie tot de beoogde nieuwbouw en bestaande kern) en kan deze (in elk geval deels) bekostigd worden uit de woningbouwontwikkeling?”

Het visietraject start in de eerst helft van 2022. De aanpak zal als volgt zijn:

• Met interne en externe professionals worden denkrichtingen opgesteld onder leiding van een bureau;

• Verschillende belangengroeperingen geven hun opvattingen over de denkrichtingen in een gezamenlijke bijeenkomst (planning is april/mei 2022);

• Aan de hand daarvan wordt een conceptvisie opgesteld;

• Terugkoppeling aan de belangengroeperingen en conceptvisie wordt aan de inwoners van Lexmond voorgelegd;

• Visie wordt vastgesteld.

Er is een projectpagina over Lexmond-West: vijfheerenlanden.nl/lexmondwest.