CDA: ‘Geef Yuverta-leerlingen ontwikkelruimte op AgriFood campus’

OTTOLAND • Op vrijdag 4 februari wisselden Yuverta-directeur Sjaak Kreeft en CDA-raadslid Jan Arie Koorevaar op één dag van rol. In de ochtend gaf Jan Arie Koorevaar op Yuverta twee gastlessen lokale politiek. In de middag stak Sjaak Kreeft zijn handen uit de mouwen op de boerderij van Jan Arie Koorevaar. Tussen de bedrijven door spraken ze over speerpunten voor de lokale politiek.

Yuverta, ook bekend als ‘de Bossekamp’, leidt leerlingen op tot de vakmensen van de toekomst. In de ochtend gaf Jan Arie Koorevaar aan twee klassen een gastles lokale politiek. ‘Weet je waar je ouders op stemmen’, was een vraag. En: ‘Vind je dat er meer huizen in Molenlanden gebouwd moeten worden?’.

Zeker de helft van de leerlingen heeft het wel eens over politiek thuis. En over bouwen zei één leerling heel treffend: ‘Ik wil hier later ook nog ergens kunnen wonen’. In gesprek met docenten viel op hoe betrokken docenten zijn op de leerlingen. Sjaak Kreeft: ‘We leiden hier niet op voor de volgende generatie, maar we leiden op met de volgende generatie’.

Rollen omgedraaid

In de middag draaiden Sjaak en Jan Arie de rollen om en liep Sjaak mee op het melkveebedrijf van Jan Arie. Sjaak: ‘Een deel van de leerlingen die op Yueverta wordt opgeleid, vindt zijn baan in de veehouderij. Kijk, naar die automatische voeraanschuifrobot. Ik geloof dat onze jongeren zo ondernemend en praktisch zijn dat ze later de ondernemers zijn die boerderijautomatisering draaiende zullen houden’.

En: ‘onze leerlingen gaan een belangrijke rol spelen in het verder aankleden van het landschap. Vakmanschap is nodig en wij hebben de gouden gasten van de toekomst hier op school die dat kunnen’.

Over de AgriFood campus zegt Sjaak: ‘We zijn op zoek naar een plek waar meer ruimte aan ondernemerschap gegeven kan worden’. Jan Arie: ‘Je zegt dat elk kind perspectief verdient en dat een AgriFood campus daarbij die ontwikkelplek kan bieden. Ik vind dat we daarom ons uiterste best moeten doen om daar naar toe te werken als gemeente Molenlanden’.