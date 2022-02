Kennismaken met het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem

GORINCHEM • Op 2 februari ontving het Gilde Vakcollege Techniek maar liefst 21 meiden uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Op de jaarlijkse meidendag maakten deze toekomstige brugklassers kennis met de wereld van techniek.

Ook havisten, jongens én meiden, betraden de school om te kijken of ze wellicht een toekomst in de techniek voor zich zien.

Tijdens de Meidendag werd er gewerkt aan een driedimensionale versie van het bekende spelletje boter, kaas en eieren. De meiden konden door middel van dit werkstuk kennis maken met verschillende materialen en technieken; plexiglas, metaal en hout.

Meiden en techniek zijn een hele goede combinatie, maar nog niet veel meisjes kiezen voor een technische opleiding. Op het Gilde zijn er gelukkig steeds meer meiden die wél aan de slag willen met metaal, motorvoertuigen, interieur of één van de vele andere opties die een technische opleiding biedt.

Op de doe-middag techiekhavo werd gewerkt aan een racewagen. Naast dat het autootje zelf moest worden gezaagd, moest ook het motortje worden gemonteerd. Na een middag zagen, schuren en sleutelen was de lange gang in de school het toneel van een heuse racebaan. Er was dusdanig veel animo voor de techniekhavo, dat er niet alleen een doe-middag was, maar dat ook ’s avonds een groep toekomstige techniekhavisten werd ontvangen.