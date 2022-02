Mary van der Plas wordt badjuf in de Doetsekom

GIESSENBURG • Met ingang van het komende seizoen zal Mary van der Plas volledig werkzaam zijn bij zwembad de Doetsekom in Giessenburg.

Na bijna 40 jaar trouwe dienst bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam zal Mary fulltime aan de slag gaan bij de Doetsekom in Giessenburg. Als zestienjarige is Mary ooit haar carrière begonnen aan het buitenbad en ze heeft onlangs te kennen geven ook dolgraag haar carrière aan het buitenbad te willen vervolgen bij de Doetsekom.

Mary gaat het team van de Doetsekom helpen om alle ambities en plannen te realiseren de komende jaren. Zij neemt uiteraard alle zwemlessen voor de jeugd in groepsverband en privé voor haar rekening. Zwemmen in de Doetsekom is mogelijk vanaf 1 april 2022.

Er zijn bij de Doetsekom nog een zwemonderwijzer en/ of toezichthouder nodig. Voor meer informatie: info@dedoetsekom.nl.