Expositie ‘Wat zouden ze zien?’ in Gezondheidscentrum Giessenburg

GIESSENBURG • ‘Wat zouden ze zien?’ Het antwoord op deze vraag is momenteel te zien in de centrale hal van het Gezondheidscentrum Giessenburg. Leden van Fotoclub De Ontspanner tonen daar hun interpretatie van het thema.

De expositie is te bezoeken tijdens openingstijden van het Gezondheidscentrum. Het bezoekadres is Kastanjeplein 8 in Giessenburg.