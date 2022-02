CU bij werkbezoek aan Kringloopplein: ‘Toewerken naar circulaire samenleving’

NIEUW-LEKKERLAND • Jantine Buijserd uit Groot-Ammers en Harry Stam uit Nieuw-Lekkerland van de ChristenUnie Molenlanden hebben vorige week, in het kader van de Week van de Circulaire Economie, een werkbezoek aan het pas geopende Kringloopplein in Nieuw-Lekkerland.

Wiebe Duitscher, medewerker van Reinigingsdienst Waardlanden, is beheerder van dit verzamelpunt voor afgedankte spullen en vertelt enthousiast wat er zoal op een gemiddelde dag gebeurt op het plein. “Deze spullen worden gesorteerd en als het kan opgeknapt en verkocht in de kringloopwinkel Gain, 100 meter verderop. Ook worden spullen aan mensen in nood aangeboden. Zo krijgen ze een tweede leven en voorkomen we dat nog bruikbare spullen worden afgevoerd als afval. Plus dat we grondstoffen besparen die nodig zijn om nieuwe producten te maken”.

Goed bereikbaar

Opvallend is de regelmatige stroom bezoekers. Het is eigenlijk geen 5 minuten leeg. “Mensen weten ons al goed te vinden”, zegt Wiebe. “Maar we moeten aan het begin nog wel een groot bord neerzetten, zodat mensen ook precies weten wat de rijroute is voor auto’s.” Samen met zijn assistent Willem zorgt hij ervoor dat de boel soepel blijft draaien. Het terrein ziet er spic en span uit en alles loopt gesmeerd.

Samenwerken

Verschillende vrijwilligers helpen een handje mee en hebben het zichtbaar naar hun zin. Het is duidelijk dat hier verschillende partijen samenwerken. Zo zijn, naast het eerder genoemde Waardlanden en Gain, ook het Huis van de Waard met het Repair Café, Philadelphia met Jij bent in beeld en Vluchtelingenwerk actief. Goede afstemming en coördinatie is dus nodig om deze prachtige invulling van Circulaire Economie goed te laten draaien. Het is duidelijk: de wil om dit alles bij elkaar te brengen, een hart voor mensen, de zorg voor ons milieu en een flinke dosis betrokkenheid zijn belangrijke elementen.

Vrijwilligers

Vanzelfsprekend stropen beide ChristenUnie politici hun mouwen op en helpen ook even mee met sorteren van spullen die een jonge vrouw zojuist op de balie heeft gelegd in de straat met de tentoverkapping. “Jullie zijn van harte welkom om nog een keer te helpen hoor, want we kunnen heel goed nog meer vrijwilligers gebruiken”, zo besluit Wiebe zijn rondleiding.

“Wat een geweldig initiatief is dit en een uitstekend voorbeeld van het samen toewerken naar een circulaire samenleving”, vindt Harry Stam. “Ik heb het kringloopplein nu al een paar keer bezocht en ben elke keer weer dankbaar voor wat de samenwerkende partijen en de gemeente hebben bereikt hierin. Dit maakt mij een hoopvol raadslid.”

Voor meer informatie zie www.waardlanden.nl/kringloopplein of bel beheerder Wiebe Duitscher op 0183-732509.