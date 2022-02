ChristenUnie Molenlanden wil onderzoek naar woningsplitsing als oplossing woningnood

MOLENLANDEN • De ChristenUnie van Molenlanden is benieuwd naar de procedure en de kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het splitsen van woningen. De partij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

In Molenlanden is een enorme behoefte aan betaalbare woningen. Bij het (bouwkundig) splitsen van een woning wordt een extra zelfstandige woning toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. Molenlanden kenmerkt zich door de aanwezigheid van ruime woonoppervlaktes per eengezinswoning, met name in het buitengebied.

Woningsplitsing is een manier om bijvoorbeeld (monumentale) boerderijen te behouden en leegstand te voorkomen, of om meerdere generaties zelfstandig onder één dak te laten wonen, aldus raadslid Pieter van Bruggen van de ChristenUnie.