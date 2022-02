Goedkeuring provincie: recreatieparken in Giessenburg worden buurtschappen

GIESSENBURG • De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op woensdag 2 februari besloten om de recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof in Giessenburg uit te zonderen van het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen. Met deze beslissing van de provincie kan de gemeente Molenlanden de bestemmingsplanprocedure gaan doorlopen om de recreatieparken om te vormen naar buurtschappen.

Arco Bikker, wethouder ruimtelijke ordening: “Dit besluit van de Provinciale Staten van Zuid-Holland is een bijzonder moment voor de gemeente Molenlanden en de bewoners van de recreatieparken De Bilderhof en De Giessenburg. We hebben met elkaar een lange en moeilijke weg afgelegd, waarbij permanente bewoning van deze bijzondere parken lange tijd niet mogelijk leek. Ook nu moeten we nog een aantal stappen zetten om de buurtschappen daadwerkelijk te realiseren, maar de eindstreep komt nu wel echt een stuk dichterbij.”

Bikker vervolgt: “Ik wil de bewoners van de parken bedanken voor hun constructieve bijdrage van de afgelopen jaren om samen te werken aan een oplossing. Ook wil ik mijn dank uitspreken naar de Provincie Zuid-Holland die de bereidheid heeft getoond om te kijken wat er wél mogelijk is binnen de huidige regelgeving.”

Achtergrond

Vanaf 2013 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar hoe om te gaan met permanente bewoning op de twee recreatieparken De Bilderhof en De Giessenburg. De uitkomsten van deze onderzoeken was dat het realiseren van de recreatieve bestemming niet meer mogelijk is en dat het gebruik als ‘wonen’ goed te realiseren is, mits de provincie haar medewerking verleent.

Dit heeft geresulteerd in een Toekomstvisie De Giessenburg en De Bilderhof die in december 2016 door de raad is vastgesteld. Hierin werd het scenario permanent wonen in buurtschappen aangewezen als voorkeursscenario. Sindsdien werkt de gemeente Molenlanden aan de uitvoering van de Toekomstvisie.

Woonbestemming

Een belangrijke stap hierbij is het vaststellen van een bestemmingsplan waarmee de twee parken een woonbestemming krijgen. Hiervoor was een verzoek aan de Provincie Zuid-Holland gedaan om medewerking aan de bestemmingswijziging.

In april 2020 is het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buurtschappen’ ter inzage gelegd. De eerste stap in de bestemmingsplanprocedure om de twee recreatieparken een woonbestemming te geven en er twee volwaardige buurtschappen van te maken. Nu ook de provincie ermee instemt om beide parken op de lijst met uitgezonderde verblijfsrecreatieparken te zetten, kan de bestemmingsplanprocedure verder worden doorlopen.

Aanpassingen

Voor de wijze waarop de buurtschappen vormkrijgen is door de Vereniging van eigenaren al een plan gemaakt om het park aan te passen. Die aanpassingen worden door de bewoners zelf betaald. Het ophalen van huisvuil, gladheidsbestrijding en het bezorgen van post en dergelijke wordt nu al door de bewoners zelf geregeld en dat blijft zo.