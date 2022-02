Klanten Jumbo Meijerink kunnen boodschappen voortaan laten bezorgen

MOLENAARSGRAAF • Klanten van Jumbo Meijerink aan Dorpsstraat in Molenaarsgraaf kunnen vanaf donderdag 10 februari voortaan hun boodschappen laten bezorgen.

“Dit geeft weer een belangrijke nieuwe impuls aan de service die wij willen verlenen aan onze klanten”, legt Daan Meijerink van de Jumbo in Molenaarsgraaf uit.

Klanten zijn nu dus niet alleen welkom in de ruime supermarkt in winkelcentrum Molenwaard, maar kunnen hun boodschappen ook op Jumbo.com of in de Jumbo app bestellen en kiezen waar en wanneer de boodschappen bezorgd kunnen worden. De service is beschikbaar voor zowel consumenten als bedrijven.

“We zijn blij dat we onze klanten op deze manier nog beter kunnen helpen met hun boodschappen”, licht Daan verder toe. “Bij Jumbo doen we alles om rekening te houden met de wensen van de klant. We snappen dat onze klanten soms volle agenda’s hebben. Het is daarom prettig dat zij hun boodschappen kunnen laten bezorgen waar en wanneer zij dat willen. Dit geldt ook voor het bezorgen van zakelijke boodschappen op het werk.”

Klanten geven hun bestelling door via Jumbo.com of de Jumbo app en kiezen vervolgens waar en wanneer ze de boodschappen willen laten bezorgen. De klant betaalt op het moment dat de boodschappen bezorgd worden met pin of creditcard. Zakelijke klanten hebben de mogelijkheid om de boodschappen op rekening of via automatische incasso te betalen. Voor deze service geldt een minimaal bestelbedrag van 50 euro.

Daan: “Bijkomend voordeel van het online bestellen is dat klanten kunnen kiezen uit het volledige assortiment van Jumbo. Wij kunnen in de winkel ongeveer 95 procent van alle producten bieden, maar online is het aantal producten iets uitgebreider.”

De Jumbo in Molenaarsgraaf verzorgt de service en is bereikbaar voor vragen over de online bestellingen. “Als er wat is, kunnen ze altijd bij ons terecht”, legt Daan uit.

De mogelijkheid van het bestellen van boodschappen online is één van de vier veranderingen die Jumbo Meijerink de komende weken gaat uitrollen om klanten nog beter van dienst te zijn. Binnenkort volgt meer informatie over de volgende stappen.