Mogelijk toch verlichting langs wandelpad in Giessenburg

GIESSENBURG • Er komt mogelijk toch verlichting op het wandelpad van de woningen van De Groene Wei naar de Liesveld in Giessenburg.

Dat deelt het gemeentebestuur van Molenlanden mee naar aanleiding van vragen die daarover gesteld werden door Doe Mee Molenlanden.

De woningen rondom het woonzorgcomplex De Groene Wei te Giessenburg zijn maanden geleden opgeleverd. Ook het voetpad van de Groene Wei naar Liesveld is prachtig aangelegd. Dit allemaal vanwege de veiligheid, zodat deze kwetsbare groep bewoners niet via de Neerpolderseweg, maar via dit voetpad straks veilig het centrum van Giessenburg kan bereiken.

Inmiddels wordt er volop gebouwd aan dit woonzorgcomplex, dat later dit jaar opgeleverd zal worden. Nu er al veelvuldig gebruik wordt gemaakt van het pas aangelegde voetpad, vroeg de fractie van Doe Mee Molenlanden zich af of er ook verlichting komt.

Dat blijkt niet zo te zijn. “In de voorbereiding van dit project is besloten voorlopig geen verlichting aan te brengen langs het pad in verband met tegenstand van bewoners van De Bongerd”, legt het gemeentebestuur van Molenlanden uit.

Maar er is afgesproken dat de gemeente, indien nodig, in een later stadium verlichting zal aanbrengen. “Gezien vragen vanuit de omgeving gaan we het bovenstaand besluit heroverwegen”, meldt het gemeentebestuur nu.

“Daarbij moet zorgvuldig met de omwonenden gecommuniceerd worden op welke manier de verlichting dan uitgevoerd zou moeten worden. De duur van het traject om te komen tot een verlichtingsplan, en belangrijker, een aansluiting op het elektriciteitsnet door Stedin kan helaas oplopen tot zes maanden.”