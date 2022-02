Exposities van Goed Gezien Goed Bekeken

REGIO • Vanaf half januari zijn er op diverse locaties in de regio weer nieuwe exposities te zien van leden van de vereniging.

Petra van de Velde uit Boven Hardinxveld exposeert van 20 januari tot half april 2022 in Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam. Petra schildert met acrylverf, waarbij zij ervan houdt om ook andere materialen te (her)gebruiken.

Jolanda Nijhoff uit Brandwijk exposeert van 17 januari tot half april 2022 in De Strevenaer in Streefkerk. De tentoonstelling is op afspraak te bezoeken. Belangstellenden kunnen daarvoor contact opnemen met Sonja IJsbrandy via. 06-28066286. Jolanda werkt met verschillende materialen en technieken, zoals acrylverf, airbrush, pastelpotloden, maar ze maakt ook muurschilderingen in babykamers.

Teuny Bakker exposeert van 17 januari tot half april 2022 in ’t Waellant, Ooievaar 10 Nieuw-Lekkerland. Teuny kwam al jong in aanraking met textiel en dat is inmiddels een dagelijkse bezigheid geworden. Inmiddels combineert ze textiel met andere, niet-textiele materialen. Ze haalt inspiratie uit de natuur, waarbij de kleur groen voor haar heel belangrijk is.

Rosinde de Jong uit Nieuw-Lekkerland exposeert van 21 januari tot half april 2022 in De Schaapskooi aan de A89 in Ottoland. Rosinde is vijf jaar geleden begonnen met tekenen en schilderen. Ze maakt zowel abstract als figuratief werk.

Cobi de Boon en Pieter Huijzer exposeren van 24 januari tot half april 2022 in Molen de Liefde, Nieuwe Veer 42 in Streefkerk. Molen de Liefde is elke eerste zaterdag van de maand open van 13.00 tot 16.00 uur.Pieter maakt olieverfschilderijen van landschappen, stadsgezichten en stillevens, veelal in olieverf. Cobi de Boon is 35 jaar geleden in aanraking gekomen met keramiek. Hoewel ze ook schildert is klei ‘haar ding’. Bij het zien van een pak klei loopt ze over van ideeën. Ze werkt graag en series en werkt momenteel aan een serie vrouwen in klederdracht.

De expositie van Nelly Rejen en Pieter van den Berg is in verband met ziekte van de nieuwe exposant verlengd tot en met half april 2022. Ze exposeren in Woon- en Zorgcentrum Graafzicht, Burgemeester Dekkingstraat 1 in Bleskensgraaf. Nellie heeft haar opleiding aan het IKO in Hoogstraten gevolg en gaf cursussen vrij schilderen onder anderen in natuurvriendenhuizen van het Nivon. Pieter probeert in zijn vrije tijd de realiteit te vangen op het doek. Hij is graag in de natuur en geef er een eigen ‘kleur’ aan.